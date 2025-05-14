"Ночь музеев" в Шостакович опера балет

17 мая в 20.00 на Малой сцене Шостакович опера балет в рамках акции "Ночь музеев" состоится грандиозная концертная программа "Нам нужна одна Победа" (12+), посвященная празднованию 80-летия Великой Победы!

Театр приглашает на вечер для всей семьи, который станет ярким воспоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В концерте принимают участие солисты оперы, артисты балета, хора и оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

В программе вечера трогательные песни военных лет, а также классические произведения, прославляющие героизм и мужество, любовь к Родине.

Этот вечер напомнит о значении Победы и позволит почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой.