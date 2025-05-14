"Ночь музеев" в Шостакович опера балет

17 мая в 20.00 на Малой сцене Шостакович опера балет в рамках акции "Ночь музеев" состоится грандиозная концертная программа "Нам нужна одна Победа" (12+), посвященная празднованию 80-летия Великой Победы!
Театр приглашает на вечер для всей семьи, который станет ярким воспоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В концерте принимают участие солисты оперы, артисты балета, хора и оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.
В программе вечера трогательные песни военных лет, а также классические произведения, прославляющие героизм и мужество, любовь к Родине.
Этот вечер напомнит о значении Победы и позволит почтить память героев, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.