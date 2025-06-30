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Театр Культура

В театре оперы и балета состоялась премьера концертной программы "Ожидание"

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные, 28 и 29 июня, на Малой сцене Шостакович опера балета состоялась премьера концертной программы "Ожидание".

"Ожидание" — это не просто история о любви. Это путешествие во времени, где каждая минута становится испытанием души. Ольга Сергеевна — актриса и певица, чья жизнь наполнена ожиданием. Ее Василий — инженер-ракетостроитель, чья профессия раз за разом уводит его вдаль. Их чувство, зародившееся в детстве, проходит через годы расставаний, но остается таким же трепетным и неизменным.

Режиссер Марина Шапкина создала уникальное повествование, где опера, балет и драма переплетаются в единое полотно: "Я хотела показать, что ожидание — не пассивность, а ежедневный подвиг любви. Моя Ольга — не жертва, она архитектор своей судьбы. Каждая фотография в альбоме — осознанный выбор помнить и верить. Таривердиев и Рождественский показали ожидание как мгновение. Я же хочу показать его как целую жизнь".

Музыка Микаэла Таривердиева и поэзия Роберта Рождественского переносят зрителя в ключевые моменты жизни героев — от первой встречи до неожиданной развязки, которая заставит затаить дыхание.
Это не просто история о разлуке — это размышление о том, как ожидание становится ежедневным подвигом любви. Ольга не жертва обстоятельств, а женщина, осознанно выбирающая верность и память. Через музыкальную ткань Таривердиева, выразительную хореографию и видеоарт проекции зритель увидит, как время меняет все, кроме настоящего чувства.

В концертной программе 28 и 29 июня приняли участие:
Ольга Сергеевна — заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская | заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева
Ольга в юности — заслуженная артистка Самарской области Вероника ЗемляковаВасилий — заслуженный артист Самарской области Кирилл СофроновВасилий в юности — Никита Смолькин
Учащиеся Самарского хореографического училища (колледжа)
Прохожие, студенты, артисты в кафе, "серьезные люди" в кафе — артисты балета. Хора и миманса театра: Алина Белякова, Илья Лаврухин, Андрей Частухин, Павел Чернышов, Владимир Шачнев.

Инструментальный ансамбль: заслуженная артистка Самарскойобласти Татьяна Казакова (скрипка), Марина Шумских скрипка, Юлия Февралева (альт), Денис Уткин (виолончель), Елизавета Алексеева (контрабас), Евгения Шабанова (флейта), Алексей Оберемок (фагот), Кирилл Смушко (гобой), Михаил Топалиди (ударные), Ксения Чернова (ударные), Роман Ерицев (фортепиано).

Художественный руководитель — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов
Дирижер-постановщик — заслуженный артист России Борис Бенкогенов
Дирижер спектакля — лауреат международного конкурса Максим Пожидаев
Режиссер-постановщик, автор сценария, оформитель — Марина Шапкина
Художник по свету — Антон Секачев
Хореограф-постановщик — Владимир Шачнев
Видеоконтент — Владимир Самарцев

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