В Тольятти пройдет театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

С 22 по 29 июня в театре "Дилижанс" в Тольятти пройдет 16-й фестиваль "Премьера одной репетиции", который в этом году будет посвящен теме "Семейный спектакль".

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации Тольятти, Самарского отделения Союза театральных деятелей, попечителей и партнеров театра.

В афише фестиваля — спектакли от театров Москвы и Санкт-Петербурга, а также конкурсная программа, в которой за право войти в репертуар соревнуются экспериментальные спектакли-эскизы. Традиционно на фестивале проводятся обсуждения спектаклей с участием экспертов и критиков.

Фестиваль откроется спектаклями гостевой программы. Впервые в Тольятти приедет театр "Открытое пространство". Санкт-Петербургский коллектив покажет спектакль, ставший лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2019 года, — постановку известного режиссера Яны Туминой "Деревня канатоходцев" (12+). В основе оригинального сюжета — древние предания народов Дагестана о любви и семейных обрядах.

Продолжит гостевую программу ТЮЗ им. А. А. Брянцева со спектаклем Ивана Миневцева "Лучшевсехний папа, или Краденое солнце" (6+). Драматургической основой постановки стала инсценировка современного драматурга Ирины Васьковской по произведениям Корнея Чуковского "Краденое солнце", "Бармалей" и "Айболит" и биографическим фактам из жизни известного детского писателя. В центре внимания создателей спектакля взаимоотношения папы — Корнея Чуковского и его маленькой дочери — Муры, для которой были написаны все его лучшие стихи.

Еще один спектакль гостевой программы привезет из Москвы театр "Школа драматического искусства". Постановка Данила Акутина "Моя жизнь" (12+) по одноименной повести А. П. Чехова не только замечательно вписывается в тему фестиваля, но и даст зрителям возможность прикоснуться к 165-летнему юбилею великого русского писателя, которое отмечается в 2025 году. В рамках дополнительной программы фестиваля пройдет мастер-класс артиста "ШДИ" Андрея Хоренко.

Гостем 16 фестиваля станет Иван Стебунов — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, режиссер. В послужном списке Ивана Стебунова — более 70 ролей в кино и многочисленные работы в театре "Современник". В 2024 г. он снялся в фильме "Любовь Советского союза". Творческий вечер артиста состоится 25 июня.

В конкурсной программе "Режиссерская лаборатория" будет представлено пять эскизов будущих спектаклей от профессиональных режиссеров из Шанхая, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Магнитогорска. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра "Дилижанс". Судьбу лабораторных спектаклей определят зрители: им предстоит выбрать лучший спектакль, который войдет в репертуар театра в качестве премьеры нового театрального сезона. Остальные спектакли можно будет увидеть только один раз — на фестивале.

Режиссер и композитор Валерия Абумова (Москва) готовит саунд-драму "БЕгемот-кАмпот" (7+) по рассказам Леонида Сергеева. Василий Лимонов из Вологды взял за основу своего спектакля повесть популярного современного писателя Фредрика Бакмана "Что мой сын должен знать об устройстве этого мира" (12+). Подростковую пьесу Влады Ольховской "Ма-син-син" (12+) выбрала для постановки Александра Кохан из Магнитогорска. Петербургский режиссер Александр Букурев ставит на фестивале культовое произведение Дж. Д. Селинджера "Над пропастью во ржи" (12+). Ланьбо Цзяо, режиссер родом из Шанхая, поставит рассказ немецкого актера и писателя Ульриха Хуба "Слепая курица и хромая утка" (6+).

Во внеконкурсной программе "режиссерской лаборатории" будет представлен эскиз по пьесе Екатерины Тимофеевой "Мальчик-головошар" (6+) в постановке актрисы театра "Дилижанс" Екатерины Зубаревой.

После всех фестивальных показов пройдут открытые обсуждения спектаклей с участием зрителей и экспертов. На фестивале будут работать театровед и критик Оксана Кушляева, а также театральный и музыкальный критик из Беларуси Надежда Бунцевич.

Фестиваль закроется спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы — постановкой Алены Савельевой "Эльфы, феи и другие жители Тольятти" (12+) по пьесе Анны Гейжан.



