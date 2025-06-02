В Тольятти пройдет театральный фестиваль "Премьера одной репетиции"

С 22 по 29 июня в театре "Дилижанс" в Тольятти пройдет 16-й фестиваль "Премьера одной репетиции", который в этом году будет посвящен теме "Семейный спектакль".
Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации Тольятти, Самарского отделения Союза театральных деятелей, попечителей и партнеров театра.
В афише фестиваля — спектакли от театров Москвы и Санкт-Петербурга, а также конкурсная программа, в которой за право войти в репертуар соревнуются экспериментальные спектакли-эскизы. Традиционно на фестивале проводятся обсуждения спектаклей с участием экспертов и критиков.
Фестиваль откроется спектаклями гостевой программы. Впервые в Тольятти приедет театр "Открытое пространство". Санкт-Петербургский коллектив покажет спектакль, ставший лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска" 2019 года, — постановку известного режиссера Яны Туминой "Деревня канатоходцев" (12+). В основе оригинального сюжета — древние предания народов Дагестана о любви и семейных обрядах.
Продолжит гостевую программу ТЮЗ им. А. А. Брянцева со спектаклем Ивана Миневцева "Лучшевсехний папа, или Краденое солнце" (6+). Драматургической основой постановки стала инсценировка современного драматурга Ирины Васьковской по произведениям Корнея Чуковского "Краденое солнце", "Бармалей" и "Айболит" и биографическим фактам из жизни известного детского писателя. В центре внимания создателей спектакля взаимоотношения папы — Корнея Чуковского и его маленькой дочери — Муры, для которой были написаны все его лучшие стихи.
Еще один спектакль гостевой программы привезет из Москвы театр "Школа драматического искусства". Постановка Данила Акутина "Моя жизнь" (12+) по одноименной повести А. П. Чехова не только замечательно вписывается в тему фестиваля, но и даст зрителям возможность прикоснуться к 165-летнему юбилею великого русского писателя, которое отмечается в 2025 году. В рамках дополнительной программы фестиваля пройдет мастер-класс артиста "ШДИ" Андрея Хоренко.
Гостем 16 фестиваля станет Иван Стебунов — российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, режиссер. В послужном списке Ивана Стебунова — более 70 ролей в кино и многочисленные работы в театре "Современник". В 2024 г. он снялся в фильме "Любовь Советского союза". Творческий вечер артиста состоится 25 июня.
В конкурсной программе "Режиссерская лаборатория" будет представлено пять эскизов будущих спектаклей от профессиональных режиссеров из Шанхая, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Магнитогорска. Все роли в спектаклях лаборатории исполнят актеры театра "Дилижанс". Судьбу лабораторных спектаклей определят зрители: им предстоит выбрать лучший спектакль, который войдет в репертуар театра в качестве премьеры нового театрального сезона. Остальные спектакли можно будет увидеть только один раз — на фестивале.
Режиссер и композитор Валерия Абумова (Москва) готовит саунд-драму "БЕгемот-кАмпот" (7+) по рассказам Леонида Сергеева. Василий Лимонов из Вологды взял за основу своего спектакля повесть популярного современного писателя Фредрика Бакмана "Что мой сын должен знать об устройстве этого мира" (12+). Подростковую пьесу Влады Ольховской "Ма-син-син" (12+) выбрала для постановки Александра Кохан из Магнитогорска. Петербургский режиссер Александр Букурев ставит на фестивале культовое произведение Дж. Д. Селинджера "Над пропастью во ржи" (12+). Ланьбо Цзяо, режиссер родом из Шанхая, поставит рассказ немецкого актера и писателя Ульриха Хуба "Слепая курица и хромая утка" (6+).
Во внеконкурсной программе "режиссерской лаборатории" будет представлен эскиз по пьесе Екатерины Тимофеевой "Мальчик-головошар" (6+) в постановке актрисы театра "Дилижанс" Екатерины Зубаревой.
После всех фестивальных показов пройдут открытые обсуждения спектаклей с участием зрителей и экспертов. На фестивале будут работать театровед и критик Оксана Кушляева, а также театральный и музыкальный критик из Беларуси Надежда Бунцевич.
Фестиваль закроется спектаклем-победителем прошлогодней конкурсной программы — постановкой Алены Савельевой "Эльфы, феи и другие жители Тольятти" (12+) по пьесе Анны Гейжан.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.