Самарский театр оперы и балета представляет премьеру спектакля "Зори здесь тихие…"

21 и 22 июня в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет премьеру спектакля Кирилла Молчанова "Зори здесь тихие…" по знаменитой повести Бориса Васильева.
Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 г., вновь оживает на самарской сцене. Это трагическая история о подвиге девушек-зенитчиц, основанная на реальных событиях, никого не оставляет равнодушным. Повесть Бориса Васильева, получившая всенародное признание, была блистательно экранизирована Станиславом Ростоцким в 1972 году. Именно Кирилл Молчанов, автор музыки к фильму, впоследствии создал одноименный спектакль, написав и либретто.
Постановка спектакля осуществлена творческой командой студентов и выпускников ГИТИСа.
Напомним, что в апреле 2025 г. премьера спектакля состоялась на Малой сцене Шостакович опера балет, и теперь будет представлена публике на основной сцене.
Над постановкой работают:
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений ХохловРежиссер-постановщик — Вероника Пустоварова
Художник-постановщик — София Манакова
Художник по костюмам — Анастасия Сокольвак
Художник по свету — Антон Секачёв
Дирижер — заслуженный артист России Борис Бенкогенов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.