"Шостакович Опера Балет" завершил гастроли в Тольятти

После продолжительного перерыва, длившегося почти 20 лет, жители Тольятти снова на площадке своего города увидели полноценные версии масштабных постановок Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

20 и 21 мая на сцене дворца культуры "Тольятти" были показаны одни из лучших спектаклей репертуара театра — балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" и оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". Спектакли прошли в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

"Мы привезли лучшие спектакли нашего репертуара — "Бахчисарайский фонтан" и "Евгений Онегин" — это сокровищница оперного и балетного искусства. По овациям было видно, что зрители Тольятти высоко оценили уровень труппы. Надеемся, что такие выступления станут регулярными, и мы сможем показать большинство наших постановок — оперы, оперетты, балеты, детские спектакли", — рассказал художественный руководитель и главный дирижёр Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

Для солистки Полины Чеховских — исполнительницы одной из главных партий в балете "Бахчисарайский фонтан" выступление на новой сцене стало особенным.

"В этом сезоне мне доверили подготовить партию Марии в "Бахчисарайском фонтане". Это очень ответственно: несмотря на то, что действо происходит не на родной сцене, я всё равно волнуюсь, но у меня есть хорошая поддержка — из Самары приедут мои родители. Партия Марии — это некое испытание для меня: немного себя усмирить, быть более романтичной. В конце прошлого сезона мы ездили с гастролями в Крым, где у нас была поездка к Бахчисарайскому фонтану, которая меня очень вдохновила", — поделилась впечатлениями Полина Чеховских.

Также впервые в этот день Князя Адама исполнил заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, а военачальника Нурали — Искандар Абельгузин.

В том числе партию Няни в опере П. И. Чайковского "Евгений Онегин" впервые на сцене в Тольятти исполнила заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области Евгения Тенякова.

Зрители города Тольятти тепло приняли самарских артистов и выразили надежду, что такие творческие туры станут регулярными.

"Я всегда с молода ездила в Самарский театр оперы и балета. Это очень красиво! Вы видите — зал полный? Спасибо самарским артистам! Мы это всегда будем помнить и ценить!", — поделилась впечатлениями жительница Тольятти Роза Казакова.

"Я люблю все красивое, и уверена, что спектакли прекрасны! Мне кажется, это здорово, потому что это приобщение к искусству", — Маргарита Сахарова.

"Нашему городу не хватает музыкального театра. Мы отдельно слушаем в филармонии музыку, отдельно без оркестра смотрим спектакли. Ездим в самарский театр, чтобы увидеть балет или оперу. Спектакли, которые мы посетили — прекрасны! Мы в восторге", — рассказала Ирина Корчагина.