Владимир Якушев: Народная программа "Единой России" — четкий план действий по развитию страны

24 августа 2021 года Народную программу "Единой России" приняли на съезде — решение поддержал президент. Ежегодно по поручению председателя партии Дмитрия Медведева "Единая Россия" направляет доклад о реализации народной программы главе государства.

Уже сейчас по народной программе "Единой России" в регионах построено более 1,6 тысячи школ и 1,7 тысячи детских садов. Более 5 тысяч школ капитально отремонтировано, создано и модернизировано свыше 10 тысяч учреждений здравоохранения и 1,3 тысячи культурно-досуговых центров. Обновлено 40 тысяч дворов и более 30 тысяч общественных пространств, построено 500 спортивных объектов. А по программе социальной газификации подключено более 900 тысяч домов.

"Важнейшим направлением народной программы стало развитие социальной сферы. Мы обеспечиваем индексацию заработных плат бюджетникам, пенсионных и социальных выплат, включая выплаты работающим пенсионерам, расширяем программу реабилитации инвалидов. Реализуются меры поддержки многодетных малоимущих: социальные контракты, единое пособие семьям с детьми, другие меры", — сказал секретарь генсовета партии.

Еще одно ключевое направление, которое появилось в программе в ответ на изменение ситуации в стране, — поставка гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Ее объем превысил 142 тысячи тонн. Партия передала фронту помощь более чем на 14,7 миллиардов рублей: это десятки тысяч беспилотников, спецсредства, средств связи и РЭБ, тепловизоры и экипировка для бойцов на передовой. С 2024 года поддержка участников специальной военной операции — отдельный раздел народной программы партии. Также появились еще два раздела — "Развитие туризма" и "Развитие новых регионов". В последний около 200 тысяч предложений внесли жители исторических субъектов РФ.

"Исполнение народной программы пришлось на сложный период. Началась СВО, против нашей страны введены беспрецедентные санкции. По количеству и масштабам им нет аналогов в мировой истории. Но российская экономика выстояла, социальная сфера продолжает развиваться, страна твердо отстаивает суверенитет. И партия не снизила принятых на себя обязательств. Сейчас наша народная программа исполнена на 85%. Мы продолжаем работать над реализацией всех ее положений", — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Он особо отметил, что при создании объектов по народной программе, реализации проектов, которые она предусматривает, "Единая Россия" постоянно взаимодействует с жителями.

"В программе строительства и капремонта учреждений образования работают общественные штабы с участием родителей, учителей, депутатов от партии, секретарей первичек. Они контролируют ход работ, вносят свои предложения. Другой пример — благоустройство общественных пространств. Проекты выбирают люди с помощью голосования", — напомнил Владимир Якушев.

В заключение секретарь Генерального совета партии подчеркнул — несмотря на то, что при реализации народной программы могут возникнуть трудности, главное — честно говорить об этом с людьми, вместе находить решения.

"Исполнение документа завершается в 2025 году. Нам предстоит отчитаться, что удалось реализовать, а что нет, объяснить причины и продолжить выполнение обязательств. Сделаем выводы и корректировки, приступая к работе над новой программой, с которой пойдем на выборы. В ней однозначно сохранится безусловная ориентация на интересы каждого жителя и развитие страны в целом", — подчеркнул Владимир Якушев.