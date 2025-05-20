В Самаре пройдет читка пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате"

В Самаре 29 мая в 19:00 состоится благотворительная читка пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате" (18+).
Актеры проекта "Новые читки" прочитают историю в жанре роуд-муви о том, как трудно умереть насовсем.
"В поисках счастья Жанна давно сбежала в столицу и полностью прекратила общение с отцом. Но ей придется вернуться в родной город, чтобы его похоронить…" - рассказывают организаторы.
Пьеса "Человек в закрытой комнате" - победитель в драматургической номинации международного конкурса "Волошинский сентябрь-2021" - входит в шорт-лист Всероссийского семинара драматургов "Авторская сцена-2021", а также в шорт-лист фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2021". По окончании читки состоится обсуждение пьесы со зрителями.
В читке участвуют самарские предприниматели Елена Лукина, Артем Волков, Валентина Чекалина, Виталий Щеглов, Наталья Прудникова и Валерий Кондратьев. Режиссер Борис Трейбич (театр "Город"). Автор идеи и продюсер проекта Екатерина Горновитова. Средства от продажи билетов направят на благотворительные цели - в АНО "Самарский хоспис".
Место - "Коза Артист", ул. Ленинградская, 29.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.