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Театр Культура

В Самаре пройдет читка пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 29 мая в 19:00 состоится благотворительная читка пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате" (18+).

Актеры проекта "Новые читки" прочитают историю в жанре роуд-муви о том, как трудно умереть насовсем.

"В поисках счастья Жанна давно сбежала в столицу и полностью прекратила общение с отцом. Но ей придется вернуться в родной город, чтобы его похоронить…" - рассказывают организаторы.

Пьеса "Человек в закрытой комнате" - победитель в драматургической номинации международного конкурса "Волошинский сентябрь-2021" - входит в шорт-лист Всероссийского семинара драматургов "Авторская сцена-2021", а также в шорт-лист фестиваля молодой драматургии "Любимовка-2021". По окончании читки состоится обсуждение пьесы со зрителями.

В читке участвуют самарские предприниматели Елена Лукина, Артем Волков, Валентина Чекалина, Виталий Щеглов, Наталья Прудникова и Валерий Кондратьев. Режиссер Борис Трейбич (театр "Город"). Автор идеи и продюсер проекта Екатерина Горновитова. Средства от продажи билетов направят на благотворительные цели - в АНО "Самарский хоспис".

Место - "Коза Артист", ул. Ленинградская, 29.

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