Самарский театр драмы приглашает на II Большой театральный фестиваль

С 1 июня по 4 июля Самарский академической театр драмы им. М. Горького проводит II Большой театральный фестиваль. Свои постановки привезут театры Уфы и Тюмени, хозяева сцены также покажут самые любимые зрителями спектакли.
Самарский театр драмы представит на обеих сценах свои хиты и премьеру этого сезона: "Женитьба Бальзаминова" (12+), "Тартюф" (16+), "НА ДНЕ.DOC" (18+), "Ladies" Night" (16+), "Два благородных дона" (16+) и другие. Если самарская публика что-то не успела посмотреть в 174-м сезоне или мечтает повторить, это реальный шанс.
Русский драматический театр Республики Башкортостан, участник фестиваля "Волга театральная" в 2023 году, привезёт свою визитную карточку — прославленный мюзикл "Голубая камея" (16+) о екатерининских временах — и современную комедию положений "Палата бизнес-класса" (18+).
Устроивший фейерверк эмоций на прошлом Большом театральном фестивале Тюменский Большой драматический театр вновь порадует "золотомасочным" мюзиклом "Семейка Аддамс" (12+), а также представит историческую музыкальную рок-драму "Пугачёв" (12+) по мотивам "Капитанской дочки" Александра Пушкина и комедийный водевиль "Ханума" (12+).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.