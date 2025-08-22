Диана Шнайдер одолела Элису Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее, сообщает championat.com. В четвертьфинальном матче она одержала волевую победу над 29-летней бельгийской спортсменкой 21-м номером рейтинга Элисой Мертенс со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Продолжительность встречи составила 3 часа 2 минуты. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 10 подач навылет, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 24-летняя Алисия Паркс из США (71-я ракетка) и 38-й номер рейтинга 28-летняя представительница Словакии Ребекка Шрамкова.