16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования В Самаре вынесли приговор постановщику спектакля, который провернул аферу с театральными билетами Жительница Тольятти отсудила у мэрии более 250 тыс. рублей за гибель своей собаки Прения по делу "Мистера Сидра" могут пройти в сентябре Тольяттинцу, который пытался доставить в Самару наркотики в бытовом обогревателе, вынесли приговор

Суды Происшествия

В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования

ЧАПАЕВСК. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске суд приговорил местного жителя к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, у подсудимого конфисковали кроссовер Changan CS35Plus стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Причиной для таких мер стало сопротивление водителя пройти медицинское освидетельствование.

В мае 2025 г. мужчина сел за руль своего Changan в нетрезвом виде. В пути его остановили сотрудники ДПС. Инспектор попросил водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

На него возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Суд вынес наказание, а прокуратура Чапаевска поддержала гособвинение.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31