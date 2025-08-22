В Чапаевске конфисковали кроссовер у мужчины, отказавшегося от медосвидетельствования

В Чапаевске суд приговорил местного жителя к наказанию в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, у подсудимого конфисковали кроссовер Changan CS35Plus стоимостью более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Причиной для таких мер стало сопротивление водителя пройти медицинское освидетельствование.

В мае 2025 г. мужчина сел за руль своего Changan в нетрезвом виде. В пути его остановили сотрудники ДПС. Инспектор попросил водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

На него возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Суд вынес наказание, а прокуратура Чапаевска поддержала гособвинение.