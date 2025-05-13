20 и 21 мая состоятся гастроли театра "Шостакович Опера Балет" в Тольятти

Впервые после долгого перерыва состоятся гастроли театра "Шостакович Опера Балет" в Тольятти.
20 и 21 мая жители Тольятти на сцене Дворца культуры "Тольятти" (бульвар Ленина, стр. 1) смогут увидеть спектакли Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, входящие в число лучших, - балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" и оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". Спектакли пройдут в полной сценической версии в сопровождении оркестра.
20 мая в 19:00 состоится показ балета "Бахчисарайский фонтан":
Композитор Борис Асафьев (1884-1949). Либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноименной поэме (1824) Александра Пушкина (1799-1837). Хореография Ростислава Захарова (1907-1984). Мировая премьера 28 сентября 1934, театр оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)
Партии исполнят: Мария - Полина Чеховских, Князь Адам - заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, Вацлав - Сергей Гаген, крымский хан Гирей - Дмитрий Мамутин, Зарема - Манаэ Банно, Нурали - Искандар Абельгузин. Дирижер - Алишер Бабаев.
Премьера новой постановки в Самаре 18 октября 2019 года
Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов
Балетмейстер-постановщик - Дарья Павленко (Санкт-Петербург)
Ассистент балетмейстера-постановщика - Валерий Коньков
Художник-постановщик - Андрей Войтенко по эскизам Валентины
Ходасевич (Большой театр, 1936)
Художник по костюмам - Татьяна Ногинова по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936): лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре по мнению Российской национальной театральной премия "Золотая Маска"-2021
Художник по свету - Александр Наумов
В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков (1894-1965), композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев (1884-1949), балетмейстер Ростислав Захаров (1907-1984), режиссер Сергей Радлов (1892-1958) и художница Валентина Ходасевич (1894-1970).
Они создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Чисто хореографическая декоративность, которая главенствовала в балете до сих пор, уступила место психологической убедительности происходящего. Сюжет перестал быть поводом продемонстрировать публике танцы - напротив, танец стал воплощать в себе перипетии сюжета. Родился новый жанр - драматический балет. Его жемчужины - "Легенда о любви", "Спартак" и, конечно, "Ромео и Джульетта".
Через два года после ленинградской премьеры балет "Бахчисарайский фонтан" был поставлен в Большом театре.
В том же 1936 году он появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970). В 1949 и 1954 годах постановки на сцене театра осуществляла Наталья Данилова, в 1951-м - Юрий Ковалев, в 1969-м - Эркки Танн, а в 1988 году - Елизавета Шипяцкая (под руководством Игоря Чернышева). Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что "Бахчисарайский фонтан" не сходит со сцены этого театра.
21 мая в 19:00 состоится показ оперы "Евгений Онегин":
Петр Чайковский (1840-1893)
Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина
Партии исполнят: Онегин - заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна - Евгения Бумбу, Ленский - Иван Волков, Ольга - Анна Костенко, Ларина - заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня - заслуженная артистка России - Евгения Тенякова, Гремин - Иван Григорьев, Зарецкий - Артем Камалитдинов, Трике - Ярослав Кожевников, ротный - Александр Слесарев. Дирижер - Андрей Данилов.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов
Режиссер-постановщик - Георгий Исаакян
Художник-постановщик - Вячеслав Окунев
Художник по свету - Эмиль Авраменко
Балетмейстер-постановщик - Валентина Пономаренко
Главный хормейстер - Максим Пожидаев
В спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014)
"Я писал эту музыку с такой любовью, с такой искренностью!" (Петр Чайковский)
Опера "Евгений Онегин" была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.
История двух молодых людей - петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной - получила у Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры…
Пожалуй, сложно найти другую оперу, мелодии которой настолько известны каждому: это и сцена письма Татьяны "Я к вам пишу…", и ария Ленского "Куда, куда вы удалились…", ария Гремина "Любви все возрасты покорны…" и знаменитый полонез, открывающий бал в доме Гремина… Они давно вошли в репертуар ведущих солистов, звучат в концертных программах, фильмах и передачах.
В опере "Евгений Онегин" музыкально отражаются контрастные стороны русской действительности XIX века: из тихой российской провинции зритель переносится на величественный петербуржский бал; в опере звучат и крестьянские песни, и французские куплеты Трике в доме Лариных; любовные признания Ленского к Ольге чередуются со сценами неразделенной любви Татьяны к Онегину. Трагическая сцена дуэли Онегина и Ленского, а также заключительная сцена признания Онегина Татьяне усиливают драматическую линию сюжета.
Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается "на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях". Можно сказать, что место действия оперы "Евгений Онегин" - это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.
Эта интерпретация отвечает идее самого Петра Чайковского: "…[Пушкин] силою гениального таланта очень часто вырывается из темных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть МУЗЫКА".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.