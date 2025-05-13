20 и 21 мая состоятся гастроли театра "Шостакович Опера Балет" в Тольятти

Впервые после долгого перерыва состоятся гастроли театра "Шостакович Опера Балет" в Тольятти.

20 и 21 мая жители Тольятти на сцене Дворца культуры "Тольятти" (бульвар Ленина, стр. 1) смогут увидеть спектакли Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, входящие в число лучших, - балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" и оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". Спектакли пройдут в полной сценической версии в сопровождении оркестра.

20 мая в 19:00 состоится показ балета "Бахчисарайский фонтан":

Композитор Борис Асафьев (1884-1949). Либретто Николая Волкова (1894-1965) по одноименной поэме (1824) Александра Пушкина (1799-1837). Хореография Ростислава Захарова (1907-1984). Мировая премьера 28 сентября 1934, театр оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр)

Партии исполнят: Мария - Полина Чеховских, Князь Адам - заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарев, Вацлав - Сергей Гаген, крымский хан Гирей - Дмитрий Мамутин, Зарема - Манаэ Банно, Нурали - Искандар Абельгузин. Дирижер - Алишер Бабаев.

Премьера новой постановки в Самаре 18 октября 2019 года

Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов

Балетмейстер-постановщик - Дарья Павленко (Санкт-Петербург)

Ассистент балетмейстера-постановщика - Валерий Коньков

Художник-постановщик - Андрей Войтенко по эскизам Валентины

Ходасевич (Большой театр, 1936)

Художник по костюмам - Татьяна Ногинова по эскизам Валентины Ходасевич (Большой театр, 1936): лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре по мнению Российской национальной театральной премия "Золотая Маска"-2021

Художник по свету - Александр Наумов

В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин опубликовал поэму "Бахчисарайский фонтан", полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета "Бахчисарайский фонтан": драматург Николай Волков (1894-1965), композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев (1884-1949), балетмейстер Ростислав Захаров (1907-1984), режиссер Сергей Радлов (1892-1958) и художница Валентина Ходасевич (1894-1970).

Они создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Чисто хореографическая декоративность, которая главенствовала в балете до сих пор, уступила место психологической убедительности происходящего. Сюжет перестал быть поводом продемонстрировать публике танцы - напротив, танец стал воплощать в себе перипетии сюжета. Родился новый жанр - драматический балет. Его жемчужины - "Легенда о любви", "Спартак" и, конечно, "Ромео и Джульетта".

Через два года после ленинградской премьеры балет "Бахчисарайский фонтан" был поставлен в Большом театре.

В том же 1936 году он появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970). В 1949 и 1954 годах постановки на сцене театра осуществляла Наталья Данилова, в 1951-м - Юрий Ковалев, в 1969-м - Эркки Танн, а в 1988 году - Елизавета Шипяцкая (под руководством Игоря Чернышева). Нынешняя постановка "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что "Бахчисарайский фонтан" не сходит со сцены этого театра.

21 мая в 19:00 состоится показ оперы "Евгений Онегин":

Петр Чайковский (1840-1893)

Либретто Петра Ильича Чайковского и Константина Степановича Шиловского по одноименному роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина

Партии исполнят: Онегин - заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Татьяна - Евгения Бумбу, Ленский - Иван Волков, Ольга - Анна Костенко, Ларина - заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, няня - заслуженная артистка России - Евгения Тенякова, Гремин - Иван Григорьев, Зарецкий - Артем Камалитдинов, Трике - Ярослав Кожевников, ротный - Александр Слесарев. Дирижер - Андрей Данилов.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов

Режиссер-постановщик - Георгий Исаакян

Художник-постановщик - Вячеслав Окунев

Художник по свету - Эмиль Авраменко

Балетмейстер-постановщик - Валентина Пономаренко

Главный хормейстер - Максим Пожидаев

В спектакле использованы костюмы Юрия Купера (2014)

"Я писал эту музыку с такой любовью, с такой искренностью!" (Петр Чайковский)

Опера "Евгений Онегин" была написана в 1878 году и сразу завоевала широкое признание. Еще при жизни Чайковского ее с триумфом исполняли в городах России и за рубежом. Зрителей привлекала глубина воплощенного в опере сюжета и удивительная красота музыки, в которой будто отражалась вся русская душа и культура.

История двух молодых людей - петербургского денди Евгения Онегина, уставшего от праздных будней, и деревенской девушки, дочери помещицы Татьяны Лариной - получила у Чайковского особое музыкальное выражение. В его опере каждая нота, каждая мелодия отражает глубину чувств и переживаний героев, заставляя нас вновь и вновь испытывать радость первой любви, горечь отвержения и устремленность веры…

Пожалуй, сложно найти другую оперу, мелодии которой настолько известны каждому: это и сцена письма Татьяны "Я к вам пишу…", и ария Ленского "Куда, куда вы удалились…", ария Гремина "Любви все возрасты покорны…" и знаменитый полонез, открывающий бал в доме Гремина… Они давно вошли в репертуар ведущих солистов, звучат в концертных программах, фильмах и передачах.

В опере "Евгений Онегин" музыкально отражаются контрастные стороны русской действительности XIX века: из тихой российской провинции зритель переносится на величественный петербуржский бал; в опере звучат и крестьянские песни, и французские куплеты Трике в доме Лариных; любовные признания Ленского к Ольге чередуются со сценами неразделенной любви Татьяны к Онегину. Трагическая сцена дуэли Онегина и Ленского, а также заключительная сцена признания Онегина Татьяне усиливают драматическую линию сюжета.

Режиссерская версия Георгия Исаакяна подчеркивает теснейшую связь оперы с пушкинским оригиналом. Сценическое оформление спектакля, согласно режиссеру, опирается "на рукописи Пушкина с его характерным почерком и рисунками на полях". Можно сказать, что место действия оперы "Евгений Онегин" - это сам пушкинский текст. Поэтому многие события разворачиваются как бы в стенах библиотеки.

Эта интерпретация отвечает идее самого Петра Чайковского: "…[Пушкин] силою гениального таланта очень часто вырывается из темных сфер стихотворчества в бесконечную область музыки… Независимо от сущности того, что он излагает в форме стиха, в его звуковой последовательности есть что-то проникающее в самую глубь души. Это что-то и есть МУЗЫКА".