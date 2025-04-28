В самарском оперном театре к 80-летию Победы покажут два одноактных балета

3 мая в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представляет программу "Пламя Победы" (12+), посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: "Ленинградскую симфонию" на музыку Дмитрия Шостаковича и "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина.

"Ленинградская симфония" — это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

Одноактный балет "Дом у дороги" на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же — о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.