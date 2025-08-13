Заур Тедеев: "Травма Беншимола внесла определенные коррективы в игру"

После победы над ЦСКА (1:1, 5:4 по серии пенальти) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал ключевые моменты встречи, а также оценил дебют Константина Марадишвили.

"Сегодня был очень тяжелый матч. Во-первых, у нас вчера были некоторые сложности. В тренировке не смог принять участие Кузьмин - он почувствовал боль в ноге. К сожалению, так сложилось. Боялись, что получил повреждение, но обошлось. Сказали, что-то с нейромышечной системой, врачи сделали все от них зависящее, чтобы он вышел на поле, потому что ротация — нам хоть какая-то была необходима. Далее Пестряков вечером почувствовал недомогание, поднялась температура. Быстро поставили игрока на ноги, но сегодня я не рискнул его ставить. Травма Беншимола внесла определенные коррективы в игру. Нужно признать, что ЦСКА — великий клуб. В свое время этот клуб делал Валерий Георгиевич Газзаев. Ему благодарен, считаю его самым великим тренером в нашей стране. Выиграть такую команду — почетно. И то, что это делалось тогда, когда у нас некоторые футболисты вообще впервые в жизни вышли играть на таком уровне, некоторые впервые вместе играли — дорогого стоит. Да, где-то нам не хватило сыгранности в атакующих действиях, на мой взгляд, мы не очень хороши были в прессинге, хотя нам удалось забить, когда получилось оказать давление на вратаря. Мы разбирали, что Тороп левоногий голкипер, пытались его на этом поймать — так и получилось. Победа абсолютно заслужена. Хочу поздравить болельщиков, они сегодня нас гнали. Огромное им спасибо", — отметил тренер красно-черных.

Помимо этого, Заур Эдуардович оценил дебют Константина Марадишвили, который провел на поле 90 минут: "Мы понимали, Джурасовичу нужно дать паузу обязательно, так как человек столько матчей играл и в том сезоне. И на этой позиции, кроме Хосонова, не было других футболистов, которые могли играть опорника. Марадишвили — очень умный игрок, конечно, ему не хватает спортивных кондиций: это психологическая и физическая подготовка, поэтому нужно время. Я рад, что он сегодня за счет интеллекта смог выдержать 90 минут и играл хорошо, за исключением некоторых помарок в атаке, передачах, но он выглядел хорошо наравне с другими футболистами".