Жилсон Беншимол: "Было видно, что поддерживали больше нашу команду"

После ничьей с "Локомотивом" в Саранске (1:1) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился эмоциями от игры, а также пояснил, что означало его празднование с приспущенными шортами.
- Без всяких сомнений, чувствовали, что играем дома. Много болельщиков пришло на стадион и было видно, что поддерживали больше нашу команду. Мы это ощущали и нас это заряжало. Классная атмосфера.
- Сегодня ты забил важный гол и очень оригинально отпраздновал. Что этим хотел показать?
- Не сказал бы, что празднование новое или оригинальное - я просто повторил за Виктором Бонифейсом из "Байера-04", сейчас он выступает за "Вердер". Он нравится мне как игрок, поэтому решил повторить его празднование.
- Нет опасения, что в России это могут воспринять как оскорбление и начать разбирательство?
- Во всем мире действуют одни и те же правила. Так что, если в Европе за это не наказывают, то и в России вряд ли возникнут проблемы.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.