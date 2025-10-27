16+
Футбол Спорт

Жилсон Беншимол: "Было видно, что поддерживали больше нашу команду"

САРАНСК. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
После ничьей с "Локомотивом" в Саранске (1:1) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился эмоциями от игры, а также пояснил, что означало его празднование с приспущенными шортами.

- Без всяких сомнений, чувствовали, что играем дома. Много болельщиков пришло на стадион и было видно, что поддерживали больше нашу команду. Мы это ощущали и нас это заряжало. Классная атмосфера. 

- Сегодня ты забил важный гол и очень оригинально отпраздновал. Что этим хотел показать? 

- Не сказал бы, что празднование новое или оригинальное - я просто повторил за Виктором Бонифейсом из "Байера-04", сейчас он выступает за "Вердер". Он нравится мне как игрок, поэтому решил повторить его празднование. 

- Нет опасения, что в России это могут воспринять как оскорбление и начать разбирательство? 

- Во всем мире действуют одни и те же правила. Так что, если в Европе за это не наказывают, то и в России вряд ли возникнут проблемы. 

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

