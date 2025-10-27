Жилсон Беншимол: "Было видно, что поддерживали больше нашу команду"

После ничьей с "Локомотивом" в Саранске (1:1) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился эмоциями от игры, а также пояснил, что означало его празднование с приспущенными шортами.

- Без всяких сомнений, чувствовали, что играем дома. Много болельщиков пришло на стадион и было видно, что поддерживали больше нашу команду. Мы это ощущали и нас это заряжало. Классная атмосфера.

- Сегодня ты забил важный гол и очень оригинально отпраздновал. Что этим хотел показать?

- Не сказал бы, что празднование новое или оригинальное - я просто повторил за Виктором Бонифейсом из "Байера-04", сейчас он выступает за "Вердер". Он нравится мне как игрок, поэтому решил повторить его празднование.

- Нет опасения, что в России это могут воспринять как оскорбление и начать разбирательство?

- Во всем мире действуют одни и те же правила. Так что, если в Европе за это не наказывают, то и в России вряд ли возникнут проблемы.