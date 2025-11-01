"Крылья" проиграли махачкалинскому "Динамо"

В 14 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо".

Счет в матче открыли хозяева поля. На 5 минуте встречи с передачи Мохаммеда Аззи отличился Хуссем Мрезиг — 1:0. На 79 минуте встречи с передачи Гамида Агаларова забил Эль Мехди Эль-Мубарик — 2:0.

Фернандо Костанца провел свой сотый матч за нашу команду.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают cанкт-петербургский "Зенит". Игра заключительного тура первого круга состоится в воскресенье, 9 ноября, в 14:00.