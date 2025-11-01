"Крылья" проиграли махачкалинскому "Динамо"

В 14 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Каспийске встречались с махачкалинским "Динамо".
Счет в матче открыли хозяева поля. На 5 минуте встречи с передачи Мохаммеда Аззи отличился Хуссем Мрезиг — 1:0. На 79 минуте встречи с передачи Гамида Агаларова забил Эль Мехди Эль-Мубарик — 2:0.
Фернандо Костанца провел свой сотый матч за нашу команду.
В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают cанкт-петербургский "Зенит". Игра заключительного тура первого круга состоится в воскресенье, 9 ноября, в 14:00.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.