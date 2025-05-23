В Самаре оперой "Царская невеста" отметят юбилей меццо-сопрано Натальи Фризе

В субботу, 24 мая, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета к юбилею меццо-сопрано Натальи Фризе покажут оперу "Царская невеста" (12+) Н.Римского-Корсакова.
Также 24 мая в 15:00 к Дню славянской письменности и культуры на Малой сцене театра представят театрализованную фантазию "Метель" (12+) на музыку Георгия Свиридова. "Метель" - это прочтение знаменитой повести Александра Пушкина, исполнение музыки Георгия Свиридова, написанной им к кинофильму "Метель", а также романсов на стихи поэта: "Зимний вечер", "Зимняя дорога", "Роняет лес багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры", "Предчувствие".
В спектакле задействованы солисты оперы и балета, камерный ансамбль театра. Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов; режиссер-постановщик, автор сценария и сценографии - Оксана Штанина, дирижер - заслуженный артист России Борис Бенкогенов; видеоконтент - Владимир Самарцев; художник по свету - Антон Секачев; хореограф-постановщик - заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.