В Самаре оперой "Царская невеста" отметят юбилей меццо-сопрано Натальи Фризе

В субботу, 24 мая, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета к юбилею меццо-сопрано Натальи Фризе покажут оперу "Царская невеста" (12+) Н.Римского-Корсакова.

Также 24 мая в 15:00 к Дню славянской письменности и культуры на Малой сцене театра представят театрализованную фантазию "Метель" (12+) на музыку Георгия Свиридова. "Метель" - это прочтение знаменитой повести Александра Пушкина, исполнение музыки Георгия Свиридова, написанной им к кинофильму "Метель", а также романсов на стихи поэта: "Зимний вечер", "Зимняя дорога", "Роняет лес багряный свой убор", "Подъезжая под Ижоры", "Предчувствие".

В спектакле задействованы солисты оперы и балета, камерный ансамбль театра. Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов; режиссер-постановщик, автор сценария и сценографии - Оксана Штанина, дирижер - заслуженный артист России Борис Бенкогенов; видеоконтент - Владимир Самарцев; художник по свету - Антон Секачев; хореограф-постановщик - заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова.