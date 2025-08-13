16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Департамент городского хозяйства и экологии Самары возглавил Евгений Владимирский Администрацию Жигулевска возглавил Алексей Иванов Департамент градостроительства Самары возглавил Максим Астапов Татьяна Кудряшова назначена общественным советником главы Тольятти по культуре Прокуратура обязала администрацию Ставропольского района отремонтировать берег Куйбышевского водохранилища

Муниципалитеты Власть и политика

Департамент городского хозяйства и экологии Самары возглавил Евгений Владимирский

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На должность заместителя главы города Самара — руководителя департамента городского хозяйства и экологии назначен Евгений Владимирский, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Трудовую деятельность начал в 2001 г., работал на руководящих должностях в частных компаниях и предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Новосибирска, Сочи, Москвы и Иркутска. Возглавлял Кольское государственное областное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие в Мурманской области. С 2018 по 2024 гг. работал на муниципальной службе и в государственных учреждениях Московской области.

С апреля по август 2025 г. занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара.

Михаил Малыхин, возглавлявший департамент городского хозяйства и экологии, переведен на должность первого заместителя главы городского округа Самара и будет курировать работу департамента городского хозяйства и экологии, департамента транспорта и Управления гражданской защиты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31