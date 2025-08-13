Департамент городского хозяйства и экологии Самары возглавил Евгений Владимирский

На должность заместителя главы города Самара — руководителя департамента городского хозяйства и экологии назначен Евгений Владимирский, сообщает пресс-служба городской администрации.

Трудовую деятельность начал в 2001 г., работал на руководящих должностях в частных компаниях и предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Новосибирска, Сочи, Москвы и Иркутска. Возглавлял Кольское государственное областное унитарное дорожное ремонтно-строительное предприятие в Мурманской области. С 2018 по 2024 гг. работал на муниципальной службе и в государственных учреждениях Московской области.

С апреля по август 2025 г. занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара.

Михаил Малыхин, возглавлявший департамент городского хозяйства и экологии, переведен на должность первого заместителя главы городского округа Самара и будет курировать работу департамента городского хозяйства и экологии, департамента транспорта и Управления гражданской защиты.