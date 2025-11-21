Самара лишится более 2 млрд рублей налогов

Доходы Самары в 2026 г. сократятся на 3 млрд рублей. Об этом заместитель руководителя департамента финансов Оксана Данилова сообщила в пятницу, 21 ноября, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

По ее словам, большая часть суммы — свыше 2 млрд рублей — налоговые поступления по упрощенной системе налогообложения. С 2026 г. их будут перечислять в областной бюджет.

"Около 800 млн рублей заминусовали по НДФЛ. Также из доходов убрали средства, перечисляемые в бюджет на обслуживание МФЦ, так как МФЦ тоже переведут на региональный уровень", — рассказала Оксана Данилова.

Напомним, на этой неделе глава Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской думы проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 годов. По прогнозу мэрии, доходы на 2026 г. составят 31 млрд руб., расходы — 34,1 млрд рублей.