Муниципалитеты Власть и политика

Самара лишится более 2 млрд рублей налогов

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Доходы Самары в 2026 г. сократятся на 3 млрд рублей. Об этом заместитель руководителя департамента финансов Оксана Данилова сообщила в пятницу, 21 ноября, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Фото: samadm.ru

По ее словам, большая часть суммы — свыше 2 млрд рублей — налоговые поступления по упрощенной системе налогообложения. С 2026 г. их будут перечислять в областной бюджет.

"Около 800 млн рублей заминусовали по НДФЛ. Также из доходов убрали средства, перечисляемые в бюджет на обслуживание МФЦ, так как МФЦ тоже переведут на региональный уровень", — рассказала Оксана Данилова. 

Напомним, на этой неделе глава Самары Иван Носков вынес на рассмотрение городской думы проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 годов. По прогнозу мэрии, доходы на 2026 г. составят 31 млрд руб., расходы — 34,1 млрд рублей.

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

