Проводят уроки памяти: школьникам напоминают историю легендарного парада в Куйбышеве 7 ноября

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На следующей неделе в областной столице пройдет Парад Памяти (0+). В его преддверии депутаты городской думы проводят уроки мужества в школах. Ученикам рассказывают об исторических событиях и подвигах советских солдат, приглашают на встречи современных героев — участников СВО.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

7 ноября 1941 года в трех городах СССР — Москве, Воронеже и Куйбышеве — состоялись военные парады. Самый крупный был именно в столице нашего региона. В тот день по площади имени Куйбышева прошли 25 тыс. военных и 170 тыс. трудящихся.

В нынешнем году акцию "Парад Памяти" проводят в 15-й раз. Главная тема — "Герои спорта на войне". Зрителями парада станут и гости международного форума "Россия — спортивная держава" (12+), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.

Проект включает и собственно шествие, и большую просветительскую программу. Городские депутаты уже посещают образовательные учреждения, показывают детям патриотический фильм "Парад памяти. Куйбышев-Самара" (6+) и объясняют, почему нужно знать и помнить о героях. Председатель думы Сергей Рязанов провел урок мужества в школе № 63. Он рассказал об олимпийцах, которые сменили спортивную форму на шинель, прошли через испытания войны и вернулись, чтобы снова побеждать — уже на мирных аренах. На встрече также присутствовал участник спецоперации Ринат Калимуллин.

"Ребята пообщались с настоящим героем. Видел в их глазах неподдельный интерес, — подчеркнул Сергей Рязанов. — Школьники задавали правильные, порой очень непростые вопросы. Такие встречи связывают поколения, укрепляют память о защитниках Отечества, их стойкости и мужестве".

Занятие в школе № 49 провели заместители председателя думы Марат Габдрахманов и Евгений Абрамкин. Они поделились личным боевым опытом, в том числе в зоне специальной военной операции.

"Уроки мужества укрепляют дух патриотизма у подрастающего поколения, помогают молодым людям понять, что настоящая сила заключается во внутреннем стержне, готовности к самопожертвованию и любви к своей Родине", — сказал Марат  Габдрахманов.

"Говорили про человеческие ценности: любовь к Родине, помощь товарищам, честь, совесть. Встреча получилась искренней", — прокомментировал Евгений Абрамкин.

Депутат Максим Максимов пообщался с ребятами из школы № 177. Депутаты Ольга Баранова и Антон Родионов провели уроки мужества в четырех школах.

"Такие встречи — это возможность вспомнить героические страницы нашей истории, поговорить с ребятами о гражданской ответственности. Каждый из нас может внести вклад в процветание страны", — отметил Антон Родионов.

Встречи депутатов со школьниками продолжаются.

Более подробный материал читайте в среду, 29 октября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

