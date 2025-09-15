16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Регулированием торговли и сферы ритуальных услуг в Самаре займется новый департамент Мэрия Самары будет выдавать сотрудникам на аренду жилья до 60 тыс. рублей Новые ограничения для застройщиков: утверждены поправки в ПЗЗ Самары Замглавы Тольятти и главой Комсомольского района стал Алексей Живодеров Замглавы Самары стал Вячеслав Шабайкин

Муниципалитеты Власть и политика

Регулированием торговли и сферы ритуальных услуг в Самаре займется новый департамент

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самары продолжают работу по изменению структуры городской администрации. В настоящее время к реорганизации готовят департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Проект соответствующего постановления появился на сайте мэрии.

Фото: Александра Ламзина

"Реорганизовать департамент экономического развития, инвестиций и торговли в форме выделения департамента туризма, предпринимательства и торговли (ДТПТ). Срок — до 1 января 2026 года, — говорится в документе. — Целью реорганизации является повышение качества и эффективности работы отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Самара".

В новом департаменте будут работать 39 человек. Основной целью деятельности ведомства будет "реализация единой политики в сферах туризма, предпринимательства и торговли на территории города, создание условий для обеспечения населения товарами, услугами общественного питания и бытового обслуживания, реализация полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли после реорганизации станет департаментом экономического развития и инвестиций (ДЭРИ). Судя по всему, оно сосредоточится на взаимодействии с инвесторами.

Изменение структуры мэрии глава города Иван Носков анонсировал еще в марте 2025 года. Он заявил, что назначит еще трех заместителей и скорректирует работу некоторых департаментов и отделок. Например, в июле был создан департамент цифрового развития аппарата администрации города. Его возглавил Александр Якушкин. В разные годы он работал в ПАО "ВымпелКом" и АО "ЭР-Телеком Холдинг", а до назначения был руководителем управления информационных ресурсов и технологий аппарата мэрии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5