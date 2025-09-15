Регулированием торговли и сферы ритуальных услуг в Самаре займется новый департамент

Власти Самары продолжают работу по изменению структуры городской администрации. В настоящее время к реорганизации готовят департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Проект соответствующего постановления появился на сайте мэрии.

"Реорганизовать департамент экономического развития, инвестиций и торговли в форме выделения департамента туризма, предпринимательства и торговли (ДТПТ). Срок — до 1 января 2026 года, — говорится в документе. — Целью реорганизации является повышение качества и эффективности работы отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Самара".

В новом департаменте будут работать 39 человек. Основной целью деятельности ведомства будет "реализация единой политики в сферах туризма, предпринимательства и торговли на территории города, создание условий для обеспечения населения товарами, услугами общественного питания и бытового обслуживания, реализация полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли после реорганизации станет департаментом экономического развития и инвестиций (ДЭРИ). Судя по всему, оно сосредоточится на взаимодействии с инвесторами.

Изменение структуры мэрии глава города Иван Носков анонсировал еще в марте 2025 года. Он заявил, что назначит еще трех заместителей и скорректирует работу некоторых департаментов и отделок. Например, в июле был создан департамент цифрового развития аппарата администрации города. Его возглавил Александр Якушкин. В разные годы он работал в ПАО "ВымпелКом" и АО "ЭР-Телеком Холдинг", а до назначения был руководителем управления информационных ресурсов и технологий аппарата мэрии.