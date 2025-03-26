У главы Самары появятся еще три заместителя

Накануне депутатский корпус областного парламента принял сразу в двух чтениях закон Самарской области "О преобразовании городского округа Самара Самарской области", направленный на совершенствование системы местного самоуправления в административном центре региона.

С учетом тенденций федерального законодательства, а также в связи с тем, что в 2025 году истекает срок полномочий представительных органов внутригородских районов и городского округа Самара, законом предусматривается возврат к одноуровневой системе местного самоуправления в областной столице.

Новая структура администрации города вступит в силу в апреле. Глава Самары Иван Носков прокомментировал, что изменится в системе местного самоуправления.

"Конкретизируются задачи заместителей главы и четко разделяются полномочия. Появляются три заместителя: один из них будет курировать социальную сферу, второй - градостроительство и управление муниципальным имуществом, третий - вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Задачи, которые ставятся перед каждым заместителем, абсолютно конкретизированы и прозрачны, исключаются "размытая" ответственность, двойные согласования и прочие бюрократические явления", - сказал мэр.

Общее число заместителей мэра таким образом увеличится до 10.

Также Носков добавил, что ряд изменений затронет департаменты и отделы, и отметил, что эти изменения будут менее значимы в масштабах города.

"Это в большей степени наведение внутреннего порядка и за счет этого повышение эффективности работы каждого структурного подразделения, - пояснил Иван Носков. - Готовим Стратегию развития Самары до 2036 года, начинаем подготовку к юбилею областной столицы. Работа пойдет по всем направлениям городского хозяйства. И, на мой взгляд, самарцы должны знать, кто отвечает за каждое направление. Без внятной структуры администрации "найти концы" бывает крайне сложно, я с этим сталкивался".

Ознакомиться с новой структурой администрации города Самара, контактами ее подразделений можно здесь.