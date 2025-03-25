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Геннадий Котельников: "Возврат к одноуровневой системе самоуправления пойдет на благо Самаре и жителям" В Губернской думе прошла конференция, посвященная 160-летию Самарского земства Приняты поправки в главный финансовый закон Самарской области Губернская дума не стала рассматривать вопрос возвращения мандата Дмитрию Холину "Отец Героя. Самарская область": в губдуме открылся фотопроект о подвигах самарских воинов

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Геннадий Котельников: "Возврат к одноуровневой системе самоуправления пойдет на благо Самаре и жителям"

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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25 марта под председательством Геннадия Котельникова состоялось пятьдесят второе пленарное заседание Самарской Губернской Думы VII созыва.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

В нем приняли участие и. о. губернатора Самарской области Александр Фетисов, сенатор РФ Андрей Кислов, прокурор Самарской области, государственный советник юстиции 2 класса Сергей Берижицкий, начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, представители правительства Самарской области и территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники первого потока региональной программы "Школа героев".

Повестка заседания включала 23 вопроса, в том числе 13 проектов законов Самарской области, 8 из которых были приняты в окончательном чтении, 5 — в первом чтении.

Депутатский корпус областного парламента принял сразу в двух чтениях закон Самарской области "О преобразовании городского округа Самара Самарской области", направленный на совершенствование системы местного самоуправления в административном центре региона.

С учетом тенденций федерального законодательства, а также в связи с тем, что в 2025 году истекает срок полномочий представительных органов внутригородских районов и городского округа Самара, законом предусматривается возврат к одноуровневой системе местного самоуправления в областной столице.

Возможность создания двухуровневой системы местного самоуправления в городах появилась в 2014 году. Первым в число пилотных административных центров вошел Челябинск. На следующий год к нему присоединились Самара и Махачкала.

В 2015 году Самара была наделена статусом городского округа с внутригородским делением, в составе которого сформировалось девять внутригородских районов, как самостоятельных муниципальных образований, имеющих свою систему органов местного самоуправления.

Главной целью двухуровневой системы должно было стать четкое разграничение полномочий органов местного самоуправления с соответствующим финансовым обеспечением. Ожидалось, что такой подход позволит ускорить и оптимизировать решение всех местных вопросов и приблизить власть к населению.

Почти десятилетняя практика функционирования городского местного самоуправления в условиях двухуровневой системы в Самаре выявила ряд "узких мест" — самостоятельность районов достаточно ограничена, уровень бюджетной обеспеченности низкий. "Двойное подчинение" одних и тех же городских территорий разным уровням власти, не входящим в единую управленческую иерархию, мешает выстроить общую стратегическую линию развития города, в том числе по таким важным вопросам, как градостроительная политика, внешний облик города, работа с объектами потребительского рынка, признание домов аварийными и их дальнейшее расселение и многим другим.

В конце прошлого года Думой г. о. Самара были проведены публичные слушания по данному вопросу в целях выявления мнения самарцев. Большинство их участников одобрили идею о преобразовании городского округа Самара в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением.

Законом устанавливается, что представительный орган г. о.Самара — городская Дума будет формироваться из 37 депутатов, избираемых сроком на 5 лет на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам.

При этом глава города по-прежнему будет избираться городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавит местную администрацию. Срок полномочий градоначальника составит 5 лет.

Законом закрепляется полугодовой переходный период: для приведения нормативных правовых актов в соответствие с внесенными законодательными изменениями; для формирования органов местного самоуправления городского округа Самара; для упразднения внутригородских районов и регулирования вопросов правопреемства.

Также предусмотрено, что все органы и должностные лица преобразованного городского округа в соответствии со своей компетенцией станут правопреемниками органов местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов.

"Благодарю депутатов Самарской губернской думы за поддержку инициативы уйти от двухуровневой системы. Искусственное дробление единого города на отдельные самостоятельные районы, не имеющие реальных источников дохода и полномочий, показало свою неэффективность. Мы в самом начале большого пути по формированию четкой и максимально прозрачной системы управления областным центром", — прокомментировал глава г. о. Самара Иван Носков.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что депутатский корпус областного парламента единогласно проголосовал "за" возврат к одноуровневой системе управления в Самаре, опираясь на волеизъявление самих жителей.

"Десять лет назад Самара вступила в эксперимент. Идея была хорошей — приблизить власть к людям. На деле двухуровневая система оказалась нерабочей. Возникли трудности при разделении полномочий между городом и внутригородскими районами. Финансовое наполнение местных бюджетов было недостаточное. Эффективность работы районных советов слабой. Со временем стало очевидным, что городу нужен единый подход к управлению. На это не раз указывал и губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. И проведенные публичные слушания показали, что самарцы хотят возврата к одноуровневой системе в городе. Это очень важно. Мы поддержали мнение населения. Так что это решение правильное. Оно во благо людей", — отметил спикер регионального заксобрания.

В ходе пленарного заседания сенатор РФ — представитель от Самарской губернской думы Андрей Кислов представил коллегами отчёт о своей деятельности за 2024 год.

В течение прошлого года сенатор принял участие во всех 24 пленарных заседаниях Совета Федерации. Активно работал в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере АПК.

В течение 2024 года члены комитета разработали и внесли на рассмотрение в Государственную думу 24 проекта федеральных законов. Из внесенных сенаторами комитета законодательных инициатив в предыдущие периоды 13 стали законами. Всего в отчетном периоде комитетом рассмотрено 100 федеральных законов.

Также велась работа по проектам федеральных законов и проектам законодательных инициатив, подготовленным Самарской губернской думой.

Кислов регулярно принимает участие в заседаниях Самарской губернской думы, выезжает с рабочими поездками в муниципалитеты, проводит приемы граждан, ведет системную работу по поддержке участников СВО и членов их семей, оказывает благотворительную помощь военному госпиталю, 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.

Геннадий Котельников выразил общее мнение коллег по областному парламенту и высоко оценил вклад Андрея Кислова в законотворческую деятельность, направленную на поддержку родного края: "В качестве сенатора вы активно отстаиваете интересы Самарской области на федеральном уровне, прикладываете значительные усилия для решения задач по социально-экономическому развитию региона. От лица депутатского корпуса хочу поблагодарить вас за активную и плодотворную деятельность на благо Российской Федерации и Самарской области".

Далее законодатели заслушали ежегодный отчет начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова о деятельности полиции на территории региона за 2024 год.

Сотрудники полиции обеспечили правопорядок при проведении более 9 тысяч мероприятий. Осуществлено реагирование на 616 тысяч сообщений о правонарушениях и происшествиях, по результатам рассмотрения, которых зарегистрированы 48,5 тысяч преступлений.

Количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,1%. Основу роста составили преступления, совершаемые с использованием высоких технологий, их доля в общем массиве преступлений — 34%.

При этом почти на 15% меньше зарегистрировано особо тяжких преступлений, на 2% — тяжких. Меньше зарегистрировано убийств, изнасилований, краж, грабежей и разбоев.

В 2024 году расследовано более 23 тысяч преступлений, из них более 5 тысяч тяжких и особо тяжких составов. Раскрыто почти 500 преступлений, совершенных в составе ОПГ.

На улицах и в других общественных местах уровень преступности снижен соответственно на 22% и 12%.

Органами внутренних дел выявлено 4,5 тысячи наркопреступлений. Изъято 256 килограммов наркотиков. В Роскомнадзор направлена информация для блокировки более 700 ресурсов, содержащих такие сведения. Однако наркоситуация в области все еще остается сложной.

На территории региона почти в 2 раза снизилась криминальная активность иностранцев. Органами внутренних дел выявлено более 2 тысяч экономических преступлений.

Продолжена реализация мероприятий по снижению криминальной активности несовершеннолетних и повышению их безопасности. Самарская область удерживает лидирующие позиции в стране по выявлению фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность и неисполнения обязанностей по воспитанию.

Зарегистрировано 3 тысячи дорожно-транспортных происшествий. При этом число погибших снизилось на 9%, несовершеннолетних — на 7%. Впервые за 3 года, достигнуты целевые показатели транспортного и социального рисков.

Вместе с тем Игорь Иванов озвучил и болевые точки в работе правоохранителей. Главная из которых — нехватка штатных единиц. Дефицит кадров в органах МВД в регионе составляет более 20%.

Начальник главка считает, что хорошим подспорьем стражам порядка должны быть добровольные народные дружины, казачьи отряды содействия полиции и частные охранные предприятия.

"В своем докладе начальник главка осветил очень многие острые вопросы. В этом году перед сотрудниками полиции вновь стоят серьезные задачи. Высочайшая ответственность — обеспечение порядка во время мероприятий, посвященных 80-летию со Дня Победы. Следом большой спортивный праздник будет проходить в Самаре. Мы уверены, что наши правоохранители с этими задачами справятся", — отметил Геннадий Котельников.

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

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