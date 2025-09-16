16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара перешла на одноуровневую систему управления Регулированием сфер торговли и ритуальных услуг в Самаре займется новый департамент Мэрия Самары будет выдавать сотрудникам на аренду жилья до 60 тыс. рублей Новые ограничения для застройщиков: утверждены поправки в ПЗЗ Самары Замглавы Тольятти и главой Комсомольского района стал Алексей Живодеров

Муниципалитеты Власть и политика

Самара перешла на одноуровневую систему управления

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 126
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара переходит на одноуровневую систему управления: с сегодняшнего дня все главы районов Самары приняты на работу в администрацию города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

"Реорганизация системы местного самоуправления - это не какая-то громоздкая "схема" увольнения глав, это требование федерального и областного закона. Самара переходит на одноуровневую систему управления, я об этом сообщал еще в декабре прошлого года. Соответственно главы районов стали главами администраций территориальных органов. Остальные сотрудники продолжают свою работу в соответствии с компетенциями", - написал мэр.

Непосредственно жителей районов эти изменения тоже затронут. Теперь при обращении по каким-то проблемным вопросам не будет "перекидывания ответственности" с города на район и обратно.

"Самара едина, в этом ее сила. И ответственность за город должна быть единой. Если кто-то из глав в ближайшее время поймет, что не справляется, - пойму и приму его решение. Но я посоветовал бы не делать поспешных выводов - впереди много интересной работы на благо областного центра и максимально понятная и прозрачная система управления городом", - резюмировал Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5