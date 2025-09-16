Самара перешла на одноуровневую систему управления

Самара переходит на одноуровневую систему управления: с сегодняшнего дня все главы районов Самары приняты на работу в администрацию города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

"Реорганизация системы местного самоуправления - это не какая-то громоздкая "схема" увольнения глав, это требование федерального и областного закона. Самара переходит на одноуровневую систему управления, я об этом сообщал еще в декабре прошлого года. Соответственно главы районов стали главами администраций территориальных органов. Остальные сотрудники продолжают свою работу в соответствии с компетенциями", - написал мэр.

Непосредственно жителей районов эти изменения тоже затронут. Теперь при обращении по каким-то проблемным вопросам не будет "перекидывания ответственности" с города на район и обратно.

"Самара едина, в этом ее сила. И ответственность за город должна быть единой. Если кто-то из глав в ближайшее время поймет, что не справляется, - пойму и приму его решение. Но я посоветовал бы не делать поспешных выводов - впереди много интересной работы на благо областного центра и максимально понятная и прозрачная система управления городом", - резюмировал Носков.