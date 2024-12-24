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Муниципалитеты Власть и политика

Большинство участников публичных слушаний проголосовало за смену системы муниципального управления в Самаре

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершились публичные слушания по реформе местного самоуправления, сообщил исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Подавляющее большинство участников слушаний высказались за смену системы муниципального управления.

"Фактически, Самарский округ встал на путь перехода с двухуровневой на одноуровневую систему местного самоуправления. Двухуровневая система показала свою "неповоротливость", ограниченность полномочий районов и районных парламентов при высоких требованиях, разобщенность районных советов при объективной взаимозависимости. Вывод может быть только один — двухуровневая система неэффективна. И я рад, что и участники публичных слушаний, и члены Общественной палаты, и депутаты городской Думы пришли к такому же выводу и однозначно высказались за смену системы местного самоуправления", — заявил Иван Носков.

В ближайшее время депутаты городской Думы планируют выйти с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу с предложением о преобразовании городского округа Самара. В результате реформы районные администрации перейдут в структуру администрации города, и в Самаре будет единый (и единственный) представительный орган власти — городская Дума.

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