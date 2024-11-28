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Муниципалитеты Власть и политика

Общественные слушания по реформе МСУ стартуют 2 декабря

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по местному самоуправлению думы Самары 28 ноября утвердил общественные слушания по вопросу преобразования города. В 2025 г. планируется упразднить внутригородские муниципальные районы. Слушания пройдут с 30 ноября по 21 декабря включительно.

Фото: скриншот samara.ginfo.ru

Напомним, двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ) в Самаре с выделением районов в самостоятельные муниципальные образования ввели в 2016 году. Однако эксперты сочли эту систему низкоэффективной. На заседании правительства Самарской области, которое прошло 9 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев указал на необходимость рассмотреть вопрос о возвращении к одноуровневой системе МСУ.

Как сообщила руководитель правового управления думы Самары Алина Ефимова, мнения жителей будет принимать гордума со 2 по 13 декабря включительно. Его можно выразить как лично в гордуме, так и в письме, направленном по фактическому или электронному адресу, а также с использованием системы "Госуслуги". Письменное мнение может также содержать обоснование выраженной позиции.

Алина Ефимова рассказал об этапах реформы МСУ после проведения общественных слушаний. "Необходимо будет принять закон Самарской области, который предусмотрит будущую систему органов местного самоуправления и вопросы преобразования, переходные положения. Также нам потребуется внести изменения в устав городского округа Самара и сформировать территориальные органы в городской администрации, назначить выборы депутатов нового созыва", - пояснила руководитель правового управления думы. 

Она также добавила, что в соответствии с законом упразднение внутригородских районов должно произойти в шестимесячный срок со дня принятия закона Самарской области. Сформированные территориальные органы Самары приступят к исполнению полномочий примерно с 1 июля 2025 года.

По словам Алины Ефимовой, бюджет внутригородских районов будет принят на один год, но в начале лета планируется внести изменения: все расходы, которые предусмотрены для внутригородских районов на осуществление полномочий, перейдут в бюджет городского округа.

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