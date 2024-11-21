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Муниципалитеты Власть и политика

В администрации Самары рассказали о реформе местного самоуправления

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реформу органов местного самоуправления планируют завершить в Самаре в 2025 году. Об этом сообщили Волга Ньюс в мэрии.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, желающие могут направить свое мнение о реформе в Самарскую городскую думу.

Двухуровневую систему МСУ в Самаре с выделением районов в самостоятельные муниципальные образования ввели в 2016 году. Но власти надумали вернуться к одноуровневой системе управления и объявили реформу.

"Суть реформы состоит в ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления, существующей в Самаре, при которой одновременно функционируют общегородской муниципалитет и девять самостоятельных районных муниципальных образований. При этом реформа предполагает сохранение администраций городских районов как территориальных органов администрации городского округа. Также планируется сохранить кадровый состав действующих районных администраций. Отдельные вопросы трудовых правоотношений будут разрешаться в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством", - пояснили в городской администрации.

По словам представителей городской администрации, вопрос трудоустройства глав районов будет решаться во время реформы индивидуально, применительно к каждому случаю. Порядок публичных слушаний планируется в ближайшее время определить решением городской думы и довести до жителей. Как говорят в мэрии, выделения денег из бюджета на проведение реформы не требуется.

"Возможность создания двухуровневой системы местного самоуправления в городах появилась в 2014 году. Первым городом, где она была внедрена, стал Челябинск. там эксперимент завершен и реформа отменена. В 2015 г. к реформе присоединились Самара и Махачкала. В настоящее время в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который предусматривает лишь одноуровневую модель управления", - уточнили в горадминистрации.

Ранее также сообщалось о передаче полномочий по градостроительной политике от муниципалитетов на уровень региональной власти. Об этом заявлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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