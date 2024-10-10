Стало известно, какие полномочия в градостроительстве заберут у муниципалитетов Самарской области

В Самарскую губернскую думу внесен проект закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере градостроительства и рекламы. Его инициировал губернатор Вячеслав Федорищев.
Напомним, о планируемом перераспределении полномочий было объявлено на заседании правительства региона 9 октября.
"Очевидно, что полномочия по градостроительной политике муниципалитетов логично передать на уровень региональной власти. В перспективе - создать областное министерство градостроительной политики. Такова практика многих субъектов Российской Федерации. Поэтому одной из первых моих инициатив стало решение об изменениях в вопросах регулирования градостроительной сферы", - заявил Вячеслав Федорищев на заседании.
В этот же день соответствующий законопроект был внесен в губдуму. Из него следует, что муниципалитеты будут лишены всех полномочий в градостроительстве. У них заберут весь профильный функционал:
- по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию;
- установлению местных нормативов градостроительного проектирования;
- подготовке и утверждению генеральных планов и правил землепользования и застройки;
- территориальному планированию и градостроительному зонированию;
- предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования участков;
- предоставлению решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- принятию решений о комплексном развитии территории, проведению торгов и заключению соответствующих договоров.
В документах к законопроекту поясняется, что для реализации новых полномочий потребуется увеличение штата министерства строительства на 80 единиц.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.