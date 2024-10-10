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Законотворчество Власть и политика

Стало известно, какие полномочия в градостроительстве заберут у муниципалитетов Самарской области

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую губернскую думу внесен проект закона о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере градостроительства и рекламы. Его инициировал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Напомним, о планируемом перераспределении полномочий было объявлено на заседании правительства региона 9 октября.

"Очевидно, что полномочия по градостроительной политике муниципалитетов логично передать на уровень региональной власти. В перспективе - создать областное министерство градостроительной политики. Такова практика многих субъектов Российской Федерации. Поэтому одной из первых моих инициатив стало решение об изменениях в вопросах регулирования градостроительной сферы", - заявил Вячеслав Федорищев на заседании.

В этот же день соответствующий законопроект был внесен в губдуму. Из него следует, что муниципалитеты будут лишены всех полномочий в градостроительстве. У них заберут весь профильный функционал:

- по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию;

- установлению местных нормативов градостроительного проектирования;

- подготовке и утверждению генеральных планов и правил землепользования и застройки;

- территориальному планированию и градостроительному зонированию;

- предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования участков;

- предоставлению решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- принятию решений о комплексном развитии территории, проведению торгов и заключению соответствующих договоров.

В документах к законопроекту поясняется, что для реализации новых полномочий потребуется увеличение штата министерства строительства на 80 единиц.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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