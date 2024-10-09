Реформа в сфере градостроительной политики: Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства

В среду, 9 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел традиционное заседание регионального правительства.

Ключевыми вопросами повестки стали переход к одноуровневой системе местного самоуправления, изменения в сфере градостроительной политики, а также кадровые назначения.

"Перед нами стоят непростые задачи, в том числе по решению множества проблем областного центра. Назрел вопрос реформирования органов местного самоуправления. С 2015 года в городе действует двухуровневая модель организации местного самоуправления. Самара имеет статус городского округа с внутригородским делением, а девять внутригородских районов являются самостоятельными муниципальными образованиями. Как показал многолетний опыт, а также опыт последних четырех месяцев это сделало процесс управления городским хозяйством неэффективным. Самостоятельность районов ограничена, уровень их бюджетной обеспеченности остается низким. Проблемы решаются дольше", — обратился к участникам совещания Вячеслав Федорищев.

Как отметил глава региона, сегодня стоит задача изменить сложившуюся систему и перейти к одноуровневой системе местного самоуправления, в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который одобрен в первом чтении Государственной Думой РФ.

Для реализации процесса перехода будет создана рабочая группа. В нее войдут представители правительства Самарской области, администрации Самары, Самарской губернской думы и Думы Самары.

Губернатор подчеркнул: жители областного центра информируют нас о проблемных вопросах. Особое внимание необходимо уделить отопительному сезону, состоянию дорог, ситуации с общественным транспортом, обустройству дворовых территорий, вывозу мусора, созданию по-настоящему комфортной городской среды, привести в порядок парки и скверы.

В ходе заседания Вячеслав Федорищев представил присутствующим первого заместителя главы Самары Ивана Носкова.

"У Ивана Николаевича большой опыт административной, хозяйственной работы. Уверен, его профессиональный опыт поможет в развитии города", — акцентировал руководитель области.

Еще одним кадровым изменением стало назначение Натальи Роговой на должность министра молодежной политики Самарской области. Такое решение было принято по результатам открытого конкурса на замещение данной должности, о котором Вячеслав Федорищев объявил в конце июля на встрече с руководителями молодежных общественных организаций.

Ранее Наталья Рогова работала проректором по воспитательной работе и молодежной политике ПГУТИ.

На заседании глава региона определил ряд важнейших задач для профильного министерства. Среди них — реализация национального проекта "Молодежь и дети", который стартует по решению президента РФ Владимира Путина в конце текущего года.

Отдельно губернатор сказал, что для Самарской области крайне болезненным вопросом является отток молодежи. По данным Самарастата с 2017 по 2023 гг. число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 19%. Глава региона поставил задачу — преодолеть отрицательную динамику, создать такие условия, которые позволят молодым людям с ранних лет знать и использовать возможности для своего развития и самореализации в Самарской области.

Также участники совещания рассмотрели вопрос перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сфере градостроительной политики и рекламы.

"Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой. Необходимо обновлять исторические кварталы, максимально сохраняя архитектурные и исторические памятники", — акцентировал губернатор.

В ходе заседания было отмечено, что нередко документы, действующие в муниципальных образованиях, оперативно не актуализируются с учетом изменений федерального и регионального законодательства, нарушаются сроки рассмотрения предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в градостроительную документацию и заявлений о предоставлении соответствующих муниципальных услуг.

"Очевидно, что полномочия по градостроительной политике муниципалитетов логично передать на уровень региональной власти. В перспективе создать областное министерство градостроительной политики. Это практика многих субъектов Российской Федерации. Поэтому одной из первых моих инициатив стало решение об изменениях в вопросах регулирования градостроительной сферы", — заключил глава региона.

По поручению губернатора подготовлен проект закона о перераспределении полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.