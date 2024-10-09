Министерство молодежной политики Самарской области возглавила Наталья Рогова

На должность министра молодежной политики Самарской области назначена Наталья Рогова. Об этом стало известно в среду, 9 октября, на заседании правительства региона.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев, решение о назначении было принято по результатам открытого конкурса.

Ранее Наталья Рогова работала проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информации.

"Одна из приоритетных задач — преодолеть отрицательную динамику оттока молодежи из региона, а также реализация нового нацпроекта "Молодежь и дети". Мы должны создать такие условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в родном регионе", - отметил губернатор.

Напомним, молодежной политикой в регионе с 2018 г. заведовал Сергей Бурцев - сначала в статусе руководителя профильного департамента, а затем и министра (департамент был преобразован в министерство). 11 апреля он ушел в отставку на фоне серии публикаций в соцсетях о его личной жизни.

После отставки Бурцева обязанности министра сначала исполняла Маргарита Переплетчикова, а затем Алексей Целовальников.

Наталья Рогова стала пятым министром областного правительства, возглавившим свое ведомство без приставки "врио" (ее министры обрели после сентябрьских выборов губернатора). В конце сентября стало известно, что на должность министра труда, занятости и миграционной политики утвердили Ирину Никишину (возглавляет ведомство с 2014 г.), министра социально-демографической и семейной политики - Регину Воробьеву (с 2023 г.), министра имущественных отношений - Игоря Андреева (с 2023 г.), министра туризма - Артура Абдрашитова (с 2020 г.).