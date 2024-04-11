Министр молодежной политики Сергей Бурцев объявил об отставке

Министр молодежной политики Самарской области объявил на своей странице в соцсети "Вконтакте" о том, что покидает пост. Вероятно, причиной стала серия публикаций в соцсетях о личной жизни чиновника.
"Друзья, как и говорил ранее, для меня работа всегда была больше, чем просто работа. За последние годы удалось в регионе сформировать действующую систему молодежной политики, показывающую конкретные результаты. И команда министерства, и подведомственных учреждений, и общественных организаций готовы решать все поставленные задачи. Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона", — подчеркнул Сергей Бурцев.
В связи с изложенным министр принял решение подать в отставку.
"Время все расставит на свои места. Благодарю всех за совместную работу, ваши горящие глаза, инициативы и соучастие в построении молодежной политики Самарской области", — заключил чиновник.
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров заявил, что в связи с распространяемой в соцсетях информацией поручил курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств.
Напомним, Бурцев был главным по молодежной политике в регионе с 2018 года. Сначала он возглавлял профильный департамент, затем статус ведомства был повышен до отдельного министерства. До прихода в облправительство он занимал должность директора Самарского Дома молодежи.
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