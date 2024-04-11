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Губернатор Власть и политика

В Самаре зампреду правительства поручили разобраться в кадровой политике ведомств социального блока

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову предстоит проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В связи с тем, что в ряде социальных сетей распространяется информация, связанная с кадровой политикой в сфере образования и "молодежки", накануне поручил курирующему зампреду Александру Фетисову начать проверку подбора кадров указанных ведомств, а также всего социального блока. Ему предстоит разобраться в том, что происходит в курируемых им отраслях", — заявил глава региона.

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