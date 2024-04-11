В Самаре зампреду правительства поручили разобраться в кадровой политике ведомств социального блока

Курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову предстоит проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В связи с тем, что в ряде социальных сетей распространяется информация, связанная с кадровой политикой в сфере образования и "молодежки", накануне поручил курирующему зампреду Александру Фетисову начать проверку подбора кадров указанных ведомств, а также всего социального блока. Ему предстоит разобраться в том, что происходит в курируемых им отраслях", — заявил глава региона.