В Самаре зампреду правительства поручили разобраться в кадровой политике ведомств социального блока

Курирующему социальную сферу зампреду регионального правительства Александру Фетисову предстоит проверить кадровую политику находящихся в его подчинении ведомств. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"В связи с тем, что в ряде социальных сетей распространяется информация, связанная с кадровой политикой в сфере образования и "молодежки", накануне поручил курирующему зампреду Александру Фетисову начать проверку подбора кадров указанных ведомств, а также всего социального блока. Ему предстоит разобраться в том, что происходит в курируемых им отраслях", — заявил глава региона.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!