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Облправительство Власть и политика

Четыре министра сохранили посты в новом правительстве Самарской области

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев продолжает формировать новое правительство Самарской области. Однако, по информации источника Волга Ньюс, четверо министров сохранили за собой посты. Они будут назначены с 1 октября.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В частности, на должность министра труда, занятости и миграционной политики утвердили Ирину Никишину. Она возглавляет ведомство с 2014 года, когда губернатором был Николай Меркушкин.

Регина Воробьева продолжит руководить министерством социально-демографической и семейной политики. Пост министра она заняла в 2023 году, когда регион возглавлял Дмитрий Азаров.

На посту министра имущественных отношений новый губернатор утвердил Игоря Андреева. Он также начал руководить ведомством при Дмитрие Азарове в 2023 году.

Артур Абдрашитов останется на посту министра туризма. Ведомство он возглавляет с 2020 года.

Кроме того, Рустам Ульбеков сохранил за собой должность руководителя государственной инспекции финансового контроля Самарской области, а Конастантин Хропов — главы службы мировых судей.

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