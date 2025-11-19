В Самарской области появится региональный Казачий центр

Облправительство опубликовало проект постановления, в соответствии с которым в регионе будет создано ГКО "Казачий центр Самарской области". Ориентировочно он появится весной 2026 года.
Согласно проекту постановления, основная цель деятельности центра — "организация и обеспечение комплекса мер, способствующих развитию, поддержке и сохранению традиционных ценностей российского казачества на территории Самарской области".
Проектом также предлагается утвердить перечень мероприятий по созданию ГКУ. Всего их пять: разработка и утверждение устава, назначение руководителя учреждения, согласование размещения в помещении Дома дружбы народов (ул. Воронежская, 9), государственная регистрация (до 1 февраля 2026 года), а после регистрации в течение 10 дней — разработка и утверждение бюджетной сметы.
Планируется, что предельная численность штата центра составит 32 сотрудника.
