Делегация Самарской области с рабочим визитом посетила Нижний Новгород

В состав делегации вошли представители областного правительства и предприятий Самарской области. В программе визита — обмен опытом в сфере промышленности, работы с бизнесом, науки, развития комфортной городской среды и др. В ходе деловой программы состоялись переговоры нижегородского и самарского бизнеса на площадке "Биржи контактов". Участники обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Зампредседателя областного правительства Анастасия Сорокина посетила ряд площадок в Нижнем Новгороде и Арзамасе. Одним из пунктов визита стал Институт развития агломерации Нижегородской области, где совместно с представителями организации обсудили вопрос подготовки кадров для сферы градостроительства.

Анастасия Сорокина также посетила площадки современных жилых комплексов и пообщалась с представителями министерства строительства и министерства градостроительной деятельности Нижегородской области. Коллеги рассказали о специфике и подходах к организации работы регионального строительного комплекса, а также продемонстрировали проектные и инженерные решения на примере гостиниц IT-кампуса "Неймарк".

Еще одной точкой рабочей программы стал Парк мастеров Нижполиграф — центр обучения, подготовки и развития профессиональных кадров в сфере промышленных, креативных и цифровых индустрий. На площадке Нижполиграфа размещен креативный кластер, где в настоящее время 200 резидентов развивают свои творческие проекты.

"Я несколько лет жила в Нижнем Новгороде и сегодня вижу реализацию многих некогда запланированных проектов. Например, студенческий кампус, — подчеркнула Анастасия Сорокина. — Коллеги выстроили сильную систему управления в градостроительной сфере, качественно подходят к работе с наследием и городскими пространствами, привлекли в регион лучших федеральных девелоперов, благодаря чему идет активное строительство современного жилья по последним стандартам. Отдельно отмечу созданный в администрации Нижнего Новгорода аналитический центр с использованием искусственного интеллекта, который позволяет не просто держать на контроле обращения жителей и поручения, но и прогнозировать ситуацию в разных сферах".

Представители региона в ходе своего визита в Нижний Новгород приняли участие в ЭКГ-форуме ответственного бизнеса "Со.Знание". Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе пленарной сессии форума отметил, что принятие регионами законов об ответственном ведении бизнеса — это одно из приоритетных направлений для страны, которое также отражает национальные цели, обозначенные главой государства Владимиром Путиным.

"В условиях серьезных вызовов сотрудничество между регионами становится особенно важным. Налаживая кооперационные связи, мы решаем задачи импортозамещения и стремимся к технологическому суверенитету. Рабочая поездка в Нижний Новгород подчеркнула, как межрегиональное партнерство способствует развитию производств и открывает новые возможности для роста", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Представители Агентства по привлечению инвестиций приняли участие в V Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития. Мероприятие объединило ведущих экспертов для обмена опытом и обсуждения ключевых тенденций.

Представители регионального института развития провели серию продуктивных встреч с коллегами из других регионов, обсудили лучшие практики привлечения инвестиций и изучили новые подходы к улучшению делового климата.

"Подобные мероприятия имеют высокую практическую значимость. Открытый диалог с коллегами позволяет не только перенимать наиболее эффективные инструменты работы, но и выстраивать единые подходы к развитию инвестиционного климата в страны", — подчеркнула заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алена Лебедева.

За активную деятельность команда Агентства была отмечена благодарностью Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) за высокий профессионализм и значительный вклад в улучшение инвестиционного климата Самарской области.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и генеральный директор АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" Армен Аракелян посетили строительную площадку ИТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Участники самарской делегации также познакомились с работой Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н. И. Лобачевского, технопарка "Анкудиновка" и Нижегородским научно-образовательным центром мирового уровня. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в области проектирования и производства малых космических аппаратов, применения технологий искусственного интеллекта для исследования и коррекции когнитивных функций человека, а также роботизация производства малотоннажной химии.

"Рост связей в таких областях, как проектирование малых космических аппаратов, применение искусственного интеллекта в медицине и роботизация производства, станет важным шагом на пути к инновационному развитию наших регионов и страны в целом", — отметил Марк Шлеенков.