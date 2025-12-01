На трассе "Новокуйбышевск – Речников" подключено улично-дорожное освещение

На региональной автодороге "Новокуйбышевск — Речников" завершены работы по подключению освещения. О результатах этой работы в понедельник, 1 декабря, доложили губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании в правительстве.

Работа велась поэтапно, и на прошлой неделе был подключен к электросетям последний, третий участок — от улицы Воробьевской до поста ДПС (ул. Гранная). Ранее в ноябре освещение подключили на отрезке до моста через реку Татьянка.

Комплексное обновление трассы протяженностью около 6,1 км проводилось в 2024 году. Тогда был выполнен капитальный ремонт: смонтировано наружное освещение, обустроены тротуары и остановочные пункты, установлены новые барьерные и перильные ограждения. Однако запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.

"Освещение на дороге "Новокуйбышевск — Речников" — это вопрос безопасности тысяч автомобилистов и пешеходов. Нам удалось найти решение и договориться о выделении мощностей. Это позволило в течение ноября выполнить технологическое присоединение к электросетям двух оставшихся участков", — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Автомобильная дорога соединяет Новокуйбышевск с Самарой и выполняет функцию "маятниковой миграции" населения между двумя городами. Ранее, в 2020 г., на трассе были проведены работы по обновлению дорожного полотна в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".