На трассе "Новокуйбышевск – Речников" подключено улично-дорожное освещение

На региональной автодороге "Новокуйбышевск — Речников" завершены работы по подключению освещения. О результатах этой работы в понедельник, 1 декабря, доложили губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании в правительстве.
Работа велась поэтапно, и на прошлой неделе был подключен к электросетям последний, третий участок — от улицы Воробьевской до поста ДПС (ул. Гранная). Ранее в ноябре освещение подключили на отрезке до моста через реку Татьянка.
Комплексное обновление трассы протяженностью около 6,1 км проводилось в 2024 году. Тогда был выполнен капитальный ремонт: смонтировано наружное освещение, обустроены тротуары и остановочные пункты, установлены новые барьерные и перильные ограждения. Однако запуск освещения был затруднен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей.
"Освещение на дороге "Новокуйбышевск — Речников" — это вопрос безопасности тысяч автомобилистов и пешеходов. Нам удалось найти решение и договориться о выделении мощностей. Это позволило в течение ноября выполнить технологическое присоединение к электросетям двух оставшихся участков", — пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Автомобильная дорога соединяет Новокуйбышевск с Самарой и выполняет функцию "маятниковой миграции" населения между двумя городами. Ранее, в 2020 г., на трассе были проведены работы по обновлению дорожного полотна в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???