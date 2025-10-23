16+
Глава минграда рассказал о перспективах строительства станции метро у ж/д вокзала

Облправительство Власть и политика

Глава минграда рассказал о перспективах строительства станции метро у ж/д вокзала

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Вопрос строительства станции метро около железнодорожного вокзала Самары требует проработки. Об этом министр градостроителной политики региона Андрей Грачев заявил на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города, который прошел в пресс-центре "Комсомольской правды".

По его словам, министерство проводило сессию с экспертами. Здесь и прозвучало предложение о строительстве станции метро у ж/д вокзала и запуске железнодорожного экспресса до аэропорта Курумоч, что сделало бы метро основным видом транспорта в городе.

"Вопрос - в механизме и в подходе использования имеющегося у нас сейчас транспорта. В советское время метро на большом протяжении уже было сделано, и нужно отдать дань тому периоду, достроив его. Но необходимо изучить, возможно ли это физически", - сказал министр.

В частности, для решения вопроса о строительстве станции метро около ж/д вокзала потребуется детальная проработка. Среди мероприятий - проведение геологических изысканий, изучение охранных зон и земельных участков, которые подпадут под изъятие.

При этом министр отметил, что четкое понимание того, в какую сторону будет строиться метро, появится в середине 2026 года.

О строительстве станции метро у ж/д вокзала Самары говорят уже несколько лет. В частности, работы предусмотрены проектом планировки второй ветки метрополитена. Также о таком варианте заявлял недавно губернатор Вячеслав Федорищев.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

