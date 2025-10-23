Глава минграда рассказал о перспективах строительства станции метро у ж/д вокзала

Вопрос строительства станции метро около железнодорожного вокзала Самары требует проработки. Об этом министр градостроителной политики региона Андрей Грачев заявил на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города, который прошел в пресс-центре "Комсомольской правды".
По его словам, министерство проводило сессию с экспертами. Здесь и прозвучало предложение о строительстве станции метро у ж/д вокзала и запуске железнодорожного экспресса до аэропорта Курумоч, что сделало бы метро основным видом транспорта в городе.
"Вопрос - в механизме и в подходе использования имеющегося у нас сейчас транспорта. В советское время метро на большом протяжении уже было сделано, и нужно отдать дань тому периоду, достроив его. Но необходимо изучить, возможно ли это физически", - сказал министр.
В частности, для решения вопроса о строительстве станции метро около ж/д вокзала потребуется детальная проработка. Среди мероприятий - проведение геологических изысканий, изучение охранных зон и земельных участков, которые подпадут под изъятие.
При этом министр отметил, что четкое понимание того, в какую сторону будет строиться метро, появится в середине 2026 года.
О строительстве станции метро у ж/д вокзала Самары говорят уже несколько лет. В частности, работы предусмотрены проектом планировки второй ветки метрополитена. Также о таком варианте заявлял недавно губернатор Вячеслав Федорищев.
