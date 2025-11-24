16+
В Самаре в 2025 г. отремонтировали 31,7 км дорог

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 24 ноября, в региональном правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Одним из вопросов стало подведение итога работ по ремонту автомобильных дорог на территории Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

С докладом выступил заместитель председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов. Он доложил, что всего в 2025 г. в нормативное состояние было приведено более 500 км дорог. Из них 231,2 км — дороги регионального значения. Работы проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В том числе в Самаре сделано 31,7 км дорог (31 улица), в Тольятти — 9,8 км (6 улиц). Объем финансирования составил 7,9 млрд рублей, из которых 3 млрд регион привлек из федерального бюджета. В муниципалитетах отремонтировано 273 км дорог местного значения. На это из областного бюджета было выделено 7,4 млрд рублей. Также отремонтировано 18 мостов.

Вячеслав Федорищев поручил подготовить отчет по итогам года в удобном и понятном для жителей региона формате. "Нам работу необходимо показывать понятно для всех жителей: показывать ее по конкретным объектам, территориям. Чтобы в каждом районе люди могли посмотреть, какая работа проведена в их районе", — подчеркнул губернатор.

На следующий год планируется реализация двух крупных инфраструктурных проектов: строительство 3 этапа мостового перехода "Фрунзенский" и реконструкция автомобильной дороги "Обход г. Самары".
"У регионального правительства стоит задача к 2029–2030 гг. увеличить вдвое бюджет на ремонт дорог относительно 2024 года. Этот расчет был сделан прошлым летом как минимально необходимое, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Мы должны выполнить эту задачу", — сказал глава региона.

На 2026 г. запланирован ремонт 11 мостовых сооружений. Ведется разработка проектной документации. Вячеслав Федорищев поставил задачу также обратить внимание на заявки от районов на ремонт небольших мостовых сооружений.

Как отметил губернатор, таких объектов должно ремонтироваться не менее 5 в год, помимо запланированных масштабных работ.

