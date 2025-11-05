Глава минэкономразвития региона: "Предприятия Самарской области улучшают условия труда, несмотря на внешние вызовы и рост расходов"

В среду, 5 ноября, в областном правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона "Бюджетная устойчивость для благополучия жителей". Провести ее поручил губернатор Вячеслав Федорищев.
На вопросы журналистов ответили заместитель председателя правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская и заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Руководители министерств дали проекту бюджета общую оценку на ближайшие три года, а также рассказали, какие инфраструктурные и инвестиционные проекты будут реализованы в ближайшие годы.
Один из вопросов касался роста объема поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц по сравнению с объемами от налога на прибыль организаций. Ольга Собещанская отметила, что этот показатель демонстрирует рост качества жизни граждан и рост доходов населения.
"Совокупные решения реального сектора экономики и государства приводит к стабильному росту. За последние пять лет фонд оплаты труда и налоги от него по ряду организаций выросли более чем в 1,5 раза", - отметила она.
Павел Финк дополнил, что сегодня коммерческий сектор работает в непростых условиях внешнего давления и роста расходов. При этом конкуренция за кадры побуждает предприятия создавать достойные условия труда для своих сотрудников.
"Растут траты на логистику, на оплату труда, закупки комплектующих, а значит, снижается база для налога на прибыль. При этом поступления от НДФЛ либо сохранились, либо выросли. Это говорит о том, что зарплаты на тех же предприятиях сохранились на прежнем уровне или стали больше", - подчеркнул глава минэка.
