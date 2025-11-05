16+
Облправительство Власть и политика

Глава минэкономразвития региона: "Предприятия Самарской области улучшают условия труда, несмотря на внешние вызовы и рост расходов"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 5 ноября, в областном правительстве состоялась пресс-конференция по вопросам финансового обеспечения региона "Бюджетная устойчивость для благополучия жителей". Провести ее поручил губернатор Вячеслав Федорищев.

На вопросы журналистов ответили заместитель председателя правительства - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская и заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Руководители министерств дали проекту бюджета общую оценку на ближайшие три года, а также рассказали, какие инфраструктурные и инвестиционные проекты будут реализованы в ближайшие годы. 
Один из вопросов касался роста объема поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц по сравнению с объемами от налога на прибыль организаций. Ольга Собещанская отметила, что этот показатель демонстрирует рост качества жизни граждан и рост доходов населения.

"Совокупные решения реального сектора экономики и государства приводит к стабильному росту. За последние пять лет фонд оплаты труда и налоги от него по ряду организаций выросли более чем в 1,5 раза", - отметила она.

Павел Финк дополнил, что сегодня коммерческий сектор работает в непростых условиях внешнего давления и роста расходов. При этом конкуренция за кадры побуждает предприятия создавать достойные условия труда для своих сотрудников.

"Растут траты на логистику, на оплату труда, закупки комплектующих, а значит, снижается база для налога на прибыль. При этом поступления от НДФЛ либо сохранились, либо выросли. Это говорит о том, что зарплаты на тех же предприятиях сохранились на прежнем уровне или стали больше", - подчеркнул глава минэка.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

