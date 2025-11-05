В правительстве Самарской области рассказали о планах на строительство спортивных и социальных объектов

В Самарской области могут строить порядка 100 спортивных объектов (включая малые формы) ежегодно. Об этом рассказала журналистам, комментируя принятие нового бюджета, зампред правительства Самарской области - министр финансов Ольга Собещанская.
При этом, по словам заместителя председателя правительства Самарской области - министра экономического развития и инвестиций Павла Финка, власти ориентированы на комплексное развитие территорий при строительстве.
"Губернатор Вячеслав Федорищев говорит очень правильные вещи: нужно комплексно подходить к развитию территорий. И если мы делаем школу, то мы должны думать и о благоустройстве прилегающей территории, и о закупке новой мебели. Если мы делаем поликлинику, то она должна быть оснащена высокотехнологичным, современным оборудованием и укомплектована кадрами. Это первое. И второе - он, опять же, правильно говорит, что "завтра будет дороже". Поэтому, строя сегодня (и мы осознанно идем на этот шаг), привлекая дополнительные средства, мы экономим будущие расходы", - прокомментировал Павел Финк.
Напомним, проект закона об областном бюджете принят в первом чтении. Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах по строительству в Самаре нового района - "Беспилотный".
