16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре могут лишить лицензии управляющую компанию "Грасс" В Самаре в 2025 г. отремонтировали 31,7 км дорог Водителей в Самарской области с начала 2025 г. оштрафовали на 2,8 млрд рублей Развитие научного потенциала и инноваций: итоги и планы университетов Самарской области в рамках программы "Приоритет-2030" В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства 

Облправительство Власть и политика

В Самаре могут лишить лицензии управляющую компанию "Грасс"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре жители ряда многоквартирных домов обратились к региональным властям с жалобой на управляющую компанию "Грасс", в обслуживании которой находится более 150 домов. По их словам, УК не справляется со своими обязанностями. Судьбу компании обсудили во время совещания в правительстве Самарской области 24 ноября. Вячеслав Федорищев поставил ситуацию на контроль.

Как сообщил губернатор, в мессенджер МАХ ему поступило 15 жалоб на ООО "УК "Грасс".

"Жители сообщили, что на устранение засоров уходит больше месяца, подъезды в ужасном состоянии, УК на заявки не реагирует, подвалы затоплены", — перечислил проблемы жильцов Вячеслав Федорищев.

Он напомнил, что существует перечень из 30 компаний, которые находятся в так называемой "красной зоне" и требуют лишения лицензии, однако по УК "Грасс" ситуация — одна из наиболее острых.

Глава Госжилинспеции Александр Боровков доложил, что в отношении УК "Грасс" было проведено 29 надзорных мероприятий. Кроме того, за 2025 год компании назначили наказание в виде штрафов на 975 тыс. рублей. Он добавил, что все факты, о которых писали жители в МАХ, устранены.

"Если подтвердятся факты по повторному грубейшему нарушению, мы лишим компанию лицензии и снимем дома с обслуживания", — пояснил Александр Боровков.

Глава ГЖИ отметил, что через суд удалось лишить лицензии 45 компаний, в процессе лишения — еще 19 УК.

Губернатор подчеркнул, что работу с недобросовестными компаниями следует ужесточать.

"По этой компании, исходя из того, что пишут люди, вопрос очевидный", — заключил Вячеслав Федорищев и поручил ускорить процесс перехода пострадавших от действий "Грасс" домов к другой УК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30