В Самаре могут лишить лицензии управляющую компанию "Грасс"

В Самаре жители ряда многоквартирных домов обратились к региональным властям с жалобой на управляющую компанию "Грасс", в обслуживании которой находится более 150 домов. По их словам, УК не справляется со своими обязанностями. Судьбу компании обсудили во время совещания в правительстве Самарской области 24 ноября. Вячеслав Федорищев поставил ситуацию на контроль.

Как сообщил губернатор, в мессенджер МАХ ему поступило 15 жалоб на ООО "УК "Грасс".

"Жители сообщили, что на устранение засоров уходит больше месяца, подъезды в ужасном состоянии, УК на заявки не реагирует, подвалы затоплены", — перечислил проблемы жильцов Вячеслав Федорищев.

Он напомнил, что существует перечень из 30 компаний, которые находятся в так называемой "красной зоне" и требуют лишения лицензии, однако по УК "Грасс" ситуация — одна из наиболее острых.

Глава Госжилинспеции Александр Боровков доложил, что в отношении УК "Грасс" было проведено 29 надзорных мероприятий. Кроме того, за 2025 год компании назначили наказание в виде штрафов на 975 тыс. рублей. Он добавил, что все факты, о которых писали жители в МАХ, устранены.

"Если подтвердятся факты по повторному грубейшему нарушению, мы лишим компанию лицензии и снимем дома с обслуживания", — пояснил Александр Боровков.

Глава ГЖИ отметил, что через суд удалось лишить лицензии 45 компаний, в процессе лишения — еще 19 УК.

Губернатор подчеркнул, что работу с недобросовестными компаниями следует ужесточать.

"По этой компании, исходя из того, что пишут люди, вопрос очевидный", — заключил Вячеслав Федорищев и поручил ускорить процесс перехода пострадавших от действий "Грасс" домов к другой УК.