Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ

Министерство цифрового развития и связи Самарской области сообщает о появлении двух первых собственных сервисов, интегрированных в национальный мессенджер МАХ.

"Национальный мессенджер MAX — надежная и современная платформа, позволяющая предоставлять гражданам государственные сервисы с использованием механизмов мгновенного обмена сообщениями и применением инструментов искусственного интеллекта. На первом этапе мы начали с переноса в МАХ наиболее востребованных у населения сервисов, — рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. — Работа проведена сотрудниками подведомственного учреждения, без привлечения сторонних исполнителей и дополнительных трат".

Создан чат-бот "Госуслуги Самарской области", предназначенный для информирования граждан по самым актуальным вопросам. В боте представлен "Каталог сервисов" — перечень востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с указанием способов их получения и прямыми ссылками на электронные сервисы. Также бот помогает ориентироваться в жизненных ситуациях, где эти услуги могут понадобиться, выступая в роли удобного навигатора по получению государственных услуг в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.

Используя чат-бот, можно оценить качество предоставляемых услуг и получить ответы на часто задаваемые вопросы по работе портала государственных и муниципальных услуг Самарской области. Кроме того, через бот реализована возможность обращения в органы власти: представлены варианты подачи обращений в адрес губернатора и правительства Самарской области.

Второй чат-бот "Самара — работа для СВОих" предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения образования и проведения патриотических мероприятий и т. д.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о создании канала в национальном мессенджере, отметив, что "Max — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно".

В октябре среднесуточный охват пользователей MAX вырос до 18,2 млн человек, всего аудитория мессенджера превысила 45 млн.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области продолжит создание новых электронных сервисов в национальном мессенджере MAX по социально-значимым сферам.

Подписывайтесь на Цифру63 в ВК и Телеграм.