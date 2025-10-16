16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования Новая структура правительства Самарской области вступит в силу с 15 декабря Самарский бизнес представил инновационные проекты на международном форуме "Биопром" Прожиточный минимум в Самарской области увеличат на 1134 рубля

Облправительство Власть и политика

Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство цифрового развития и связи Самарской области сообщает о появлении двух первых собственных сервисов, интегрированных в национальный мессенджер МАХ.

"Национальный мессенджер MAX — надежная и современная платформа, позволяющая предоставлять гражданам государственные сервисы с использованием механизмов мгновенного обмена сообщениями и применением инструментов искусственного интеллекта. На первом этапе мы начали с переноса в МАХ наиболее востребованных у населения сервисов, — рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. — Работа проведена сотрудниками подведомственного учреждения, без привлечения сторонних исполнителей и дополнительных трат".

Создан чат-бот "Госуслуги Самарской области", предназначенный для информирования граждан по самым актуальным вопросам. В боте представлен "Каталог сервисов" — перечень востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с указанием способов их получения и прямыми ссылками на электронные сервисы. Также бот помогает ориентироваться в жизненных ситуациях, где эти услуги могут понадобиться, выступая в роли удобного навигатора по получению государственных услуг в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.

Используя чат-бот, можно оценить качество предоставляемых услуг и получить ответы на часто задаваемые вопросы по работе портала государственных и муниципальных услуг Самарской области. Кроме того, через бот реализована возможность обращения в органы власти: представлены варианты подачи обращений в адрес губернатора и правительства Самарской области.

Второй чат-бот "Самара — работа для СВОих" предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения образования и проведения патриотических мероприятий и т. д.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о создании канала в национальном мессенджере, отметив, что "Max — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно".
В октябре среднесуточный охват пользователей MAX вырос до 18,2 млн человек, всего аудитория мессенджера превысила 45 млн.

Министерство цифрового развития и связи Самарской области продолжит создание новых электронных сервисов в национальном мессенджере MAX по социально-значимым сферам.

Подписывайтесь на Цифру63 в ВК и Телеграм

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2