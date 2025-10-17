16+
Облправительство Власть и политика

Правительство Самарской области внесло проект бюджета на 2026 г. с дефицитом в 30,1 млрд рублей

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области скорректировало проект бюджета на 2026 и 2027 годы в сторону снижения доходов и расходов. Это следует из проекта трехлетнего бюджета, внесенного в губернскую думу в четверг, 16 октября.

Так, доходы бюджета в 2026 г. прогнозируются на уровне 296,1 млрд руб., расходы — 326,2 млрд, дефицит — 30,1 млрд. В проекте предыдущего трехлетнего бюджета эти показатели закладывались в 311,9 млрд, 331,2 млрд и 19,3 млрд, соответственно. Бюджет 2025 г. для сравнения утверждался с доходами в  299,7 млрд, расходами 357,5 млрд и дефицитом 57,8 млрд.

Регион в 2026 г. планирует занять 78,2 млрд руб., в том числе выпустить облигации на 30 млрд, привлечь банковские кредиты на 23 млрд, бюджетные кредиты на 24,7 млрд и инфраструктурные кредиты на 0,5 млрд.

В пояснительной записке к проекту бюджета указывается, что на его формирование повлияло снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ с 18% до 17%, индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию, индексация ставок акцизов на нефтепродукты и изменение нормативов их распределения в бюджет области, а также полная передача на региональный уровень платы за негативное воздействие на окружающую среду.

При этом в проекте не отражены целевые поступления из федерального бюджета, который еще не принят.

В 2027 г. доходы бюджета закладываются в объеме 307,6 млрд руб. (в предыдущем проекте — 330,7 млрд), расходы — 319 млрд (в предыдущем — 346,8 млрд). На 2028 г. прогноз по доходам — 319 млрд руб., по расходам — 323 млрд. 

