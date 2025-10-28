Артур Абдрашитов официально возглавил минтранс

Экс-министр туризма Самарской области назначен врио главы министерства транспорта и автомобильных дорог. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.
Напомним, Артур Адбрашитов покинул пост министра туризма в январе 2025 года. Губернатор Вячеслав Федорищев пояснял, что Абдрашитов будет повышен в должности. Его назначили помощником губернатора, однако в начале октября стало известно, что он может возглавить минтранс.
Последние комментарии
