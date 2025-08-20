16+
Бывший вице-губернатор Самарской области Ковалев получил пост в Севастополе

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Максим Ковалев, ранее занимавший должность вице-губернатора Самарской области, теперь назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Максим Владимирович длительное время служил в органах правопорядка, был командиром отряда "Беркут-С" главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, полковник полиции, ветеран боевых действий, с первых дней участвовавший в специальной военной операции, выполнявший боевые задачи. В прошлом году он уехал работать в Вологодскую область, затем в Самарскую, но по моему приглашению вернулся в родной Севастополь", — рассказал Развожаев.

В Севастополе Ковалев будет курировать сферу ЖКХ, а также вопросы природных ресурсов и экологии.

Напомним, Ковалев родом из Севастополя и покинул правительство Самарской области в июле. Вероятно, в ближайшее время произойдут и другие кадровые изменения — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал отставку регионального правительства.

