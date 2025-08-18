16+
Губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области В правительстве региона обсудили вопросы повышения устойчивости экономики Глава областного минграда прокомментировал информацию о планируемом строительстве коттеджей на 5-й просеке Самарская область участвует в форуме "Беспилотные авиационные системы" Врио министра транспорта Самарской области назначена Алена Денисенко

Облправительство Власть и политика

Губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Структуру правительства Самарской области сделают более компактной. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на заседании правительства в понедельник, 18 августа.

Судя по его словам, некоторые министерства будут укрупнены, став функциональными единицами. Станет меньше вице-губернаторов, министров.

"Это делается не потому, что они плохо работают, а для повышения эффективности. Это не приведет к высвобождению наших специалистов. Люди получат повышение заработной платы, чтобы мы могли достойно конкурировать с тем, что предлагают в частном секторе", — отметил глава региона.

Изменения будут обсуждаться в губернской думы. В частности, потребуется изменение устава региона. Также процесс будет сопровождаться отставкой правительства.

"С одной стороны это чисто технический момент. С другой стороны — он тоже важный, так как даст с административной и функциональной точек зрения перейти на новый уровень управления. Это не отставка за плохую работу, это следующий шаг в укреплении нашего управленческого контура. Мне нравится, как управленчески сильнее становится команда правительства, глав муниципалитетов во взаимодействии с федеральными органами власти. Будем укреплятся и дальше", — зачвил Вячеслав Федорищев.

Что касается сроков, то губернатор поручил утвердить новую структуру правительства уже к сентябрю текущего года.

Последние комментарии

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

