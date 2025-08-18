Губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области

Структуру правительства Самарской области сделают более компактной. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на заседании правительства в понедельник, 18 августа.

Судя по его словам, некоторые министерства будут укрупнены, став функциональными единицами. Станет меньше вице-губернаторов, министров.

"Это делается не потому, что они плохо работают, а для повышения эффективности. Это не приведет к высвобождению наших специалистов. Люди получат повышение заработной платы, чтобы мы могли достойно конкурировать с тем, что предлагают в частном секторе", — отметил глава региона.

Изменения будут обсуждаться в губернской думы. В частности, потребуется изменение устава региона. Также процесс будет сопровождаться отставкой правительства.

"С одной стороны это чисто технический момент. С другой стороны — он тоже важный, так как даст с административной и функциональной точек зрения перейти на новый уровень управления. Это не отставка за плохую работу, это следующий шаг в укреплении нашего управленческого контура. Мне нравится, как управленчески сильнее становится команда правительства, глав муниципалитетов во взаимодействии с федеральными органами власти. Будем укреплятся и дальше", — зачвил Вячеслав Федорищев.

Что касается сроков, то губернатор поручил утвердить новую структуру правительства уже к сентябрю текущего года.