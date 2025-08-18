Губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области

Структуру правительства Самарской области сделают более компактной. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на заседании правительства в понедельник, 18 августа.
Судя по его словам, некоторые министерства будут укрупнены, став функциональными единицами. Станет меньше вице-губернаторов, министров.
"Это делается не потому, что они плохо работают, а для повышения эффективности. Это не приведет к высвобождению наших специалистов. Люди получат повышение заработной платы, чтобы мы могли достойно конкурировать с тем, что предлагают в частном секторе", — отметил глава региона.
Изменения будут обсуждаться в губернской думы. В частности, потребуется изменение устава региона. Также процесс будет сопровождаться отставкой правительства.
"С одной стороны это чисто технический момент. С другой стороны — он тоже важный, так как даст с административной и функциональной точек зрения перейти на новый уровень управления. Это не отставка за плохую работу, это следующий шаг в укреплении нашего управленческого контура. Мне нравится, как управленчески сильнее становится команда правительства, глав муниципалитетов во взаимодействии с федеральными органами власти. Будем укреплятся и дальше", — зачвил Вячеслав Федорищев.
Что касается сроков, то губернатор поручил утвердить новую структуру правительства уже к сентябрю текущего года.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?