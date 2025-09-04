В Самарской области появился Экспертный совет при губернаторе

В Самарской области образован экспертный совет при губернаторе. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Экспертный совет образован "в целях рассмотрения общественно значимых вопросов социально-экономического развития Самарской области".

Председателем стал губернатор Вячеслав Федорищев, заместителем председателя Экспертного совета — врио вице-губернатора Антон Емельяненко. Роль ответственного секретаря возложили на ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнову.

В соответствии с указом членами совета назначены 45 персон, в их числе — гендиректор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев, председатель правления городской общественной организации "Исследовательская группа "Свободное мнение" Елена Баева, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" Виталий Белоцкий, директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина, ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев и другие известные лица города.