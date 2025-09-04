В Самарской области появился Экспертный совет при губернаторе

В Самарской области образован экспертный совет при губернаторе. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
Экспертный совет образован "в целях рассмотрения общественно значимых вопросов социально-экономического развития Самарской области".
Председателем стал губернатор Вячеслав Федорищев, заместителем председателя Экспертного совета — врио вице-губернатора Антон Емельяненко. Роль ответственного секретаря возложили на ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнову.
В соответствии с указом членами совета назначены 45 персон, в их числе — гендиректор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев, председатель правления городской общественной организации "Исследовательская группа "Свободное мнение" Елена Баева, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПАО "Промсвязьбанк" Виталий Белоцкий, директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина, ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев и другие известные лица города.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?