Полиция начала проверку из-за нападения двоих мужчин на подростка в Тольятти

В Тольятти полиция начала проверку из-за нападения на подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о конфликте на ул. Куйбышева. По словам очевидцев, двое пьяных мужчин с холодным оружием напали на несовершеннолетнего парня.

Правоохранители отмечают, что им поступали сообщения об этом и сейчас ведется проверка.