51 пьяного водителя поймали в Самарской области за три дня

В течение трех дней, с 28 по 30 ноября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 51 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего автоинспекторы за время рейдов зафиксировали более 1100 различных нарушений ПДД. Так, 218 человек нарушили правила тонировки, 38 — неправильно перевозили детей, 101 — не воспользовался ремнями безопасности.

Кроме того, 34 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 35 раз.