В октябре станет известно имя постоянного регоператора по обращению с ТКО

Официально начата процедура открытого конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ее проводит министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Проведение конкурсного отбора — одна из ключевых стадий формирования эффективно функционирующей, прозрачной системы обращения с ТКО в регионе. С 29 августа по 17 сентября проходит этап подачи заявок. Компании, претендующие на статус регоператора, обязаны представить пакет документов, соответствующий критериям, изложенным в конкурсной документации.

По итогам открытого конкурса в Самарской области будет выбран постоянный региональный оператор, статус которого будет действителен до 31 декабря 2027 года.