В правительстве региона обсудили вопросы повышения устойчивости экономики

В областном правительстве состоялось заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. По поручению главы региона Вячеслава Федорищева его провел врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с развитием автомобилестроения в регионе. "Это ключевая отрасль специализации и от ее самочувствия во многом зависит состояние экономики в целом. Напомню, что в Самарской области производится 44% российских легковых автомобилей, доля производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в общей отгрузке промышленного сектора региона составляет 18%", — акцентировал Антон Емельяненко.

На заседании также обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере производства.

"Проект является перспективным, может способствовать наращиванию экономического потенциала города и создать там новые рабочие места", — подчеркнул врио вице-губернатора.

Участники обсудили какая поддержка необходима инициатору для успешной реализации.

В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Наиболее крупные реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищепроме, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике.