В правительстве региона обсудили вопросы повышения устойчивости экономики

В областном правительстве состоялось заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики. По поручению главы региона Вячеслава Федорищева его провел врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.
Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с развитием автомобилестроения в регионе. "Это ключевая отрасль специализации и от ее самочувствия во многом зависит состояние экономики в целом. Напомню, что в Самарской области производится 44% российских легковых автомобилей, доля производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в общей отгрузке промышленного сектора региона составляет 18%", — акцентировал Антон Емельяненко.
На заседании также обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта в сфере производства.
"Проект является перспективным, может способствовать наращиванию экономического потенциала города и создать там новые рабочие места", — подчеркнул врио вице-губернатора.
Участники обсудили какая поддержка необходима инициатору для успешной реализации.
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Наиболее крупные реализуются в химической промышленности, автомобилестроении, аэрокосмическом кластере, пищепроме, логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике.
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?